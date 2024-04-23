Аллоды онлайн: Обновление 15.1 и открытие янтарного слоя

Друзья, рады сообщить вам, что в ближайший четверг (25 апреля) на все серверы будет установлено большое обновление, начнутся новые сезоны героических приключений, а игроки получат доступ в Янтарный слой астрала.

Обновление 15.1

Ранее мы уже рассказывали о продолжении истории на Джигране, туманном аллоде, где вы встретитесь со старыми знакомыми, новыми спутниками и увлекательными приключениями. Ознакомиться с подробностями анонса можно здесь.

Также мы продолжаем работу над улучшением вариативности классов и в этом обновлении изменения коснутся Храмовника, который получит новые вехи развития для Аспектов Защиты и Нападения. С их помощью игрокам удастся увеличить наносимый урон, получить исцеление или больше характеристик. Благодаря изменениям Храмовник в Аспекте Нападения сможет наносить больше урона по площади. Также мы улучшили механику умения "Смертный приговор", теперь оно может оказаться полезным как в сражениях с игроками, так и в битвах с существами. Изменения не обошли и Аспект Защиты Храмовника, его выживаемость повысилась, а благодаря новым вехам он теперь сможет получить дополнительную защиту и исцеление в экстренной ситуации.

Обратите внимание, что дата установки обновления 15.1 может быть изменена.

Астрал

Астральные ключи, находящиеся в ценностях, исчезнут, а все персонажи получат 42 новых ключа. Вместе с этим получение добычи из Пурпурного слоя перестанет требовать наличия ключей.

Ремесленники (за исключением алхимиков), смогут создавать вещи легендарного качества, для чего им потребуются соответствующие чертежи, которые можно приобрести у наставников профессий. Кроме того, на Кузнице Артефактов станет доступна возможность создания предметов экипировки легендарного качества.

Тающий Остров

После установки обновления Осколки глетчерного льда, имеющиеся в ценностях, превратятся в Осколки мёртвого льда.

Героические приключения

После установки обновления станут доступны для посещения героические приключения янтарного слоя. По результатам завершившегося сезона будут разосланы награды.