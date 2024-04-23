Аллоды онлайн: Обновление 15.1 и открытие янтарного слоя

Друзья, рады сообщить вам, что в ближайший четверг (25 апреля) на все серверы будет установлено большое обновление, начнутся новые сезоны героических приключений, а игроки получат доступ в Янтарный слой астрала.
Обновление 15.1
Ранее мы уже рассказывали о продолжении истории на Джигране, туманном аллоде, где вы встретитесь со старыми знакомыми, новыми спутниками и увлекательными приключениями. Ознакомиться с подробностями анонса можно здесь.
Также мы продолжаем работу над улучшением вариативности классов и в этом обновлении изменения коснутся Храмовника, который получит новые вехи развития для Аспектов Защиты и Нападения. С их помощью игрокам удастся увеличить наносимый урон, получить исцеление или больше характеристик. Благодаря изменениям Храмовник в Аспекте Нападения сможет наносить больше урона по площади. Также мы улучшили механику умения "Смертный приговор", теперь оно может оказаться полезным как в сражениях с игроками, так и в битвах с существами. Изменения не обошли и Аспект Защиты Храмовника, его выживаемость повысилась, а благодаря новым вехам он теперь сможет получить дополнительную защиту и исцеление в экстренной ситуации.
Обратите внимание, что дата установки обновления 15.1 может быть изменена.
Астрал
Астральные ключи, находящиеся в ценностях, исчезнут, а все персонажи получат 42 новых ключа. Вместе с этим получение добычи из Пурпурного слоя перестанет требовать наличия ключей.
Ремесленники (за исключением алхимиков), смогут создавать вещи легендарного качества, для чего им потребуются соответствующие чертежи, которые можно приобрести у наставников профессий. Кроме того, на Кузнице Артефактов станет доступна возможность создания предметов экипировки легендарного качества.
Тающий Остров
После установки обновления Осколки глетчерного льда, имеющиеся в ценностях, превратятся в Осколки мёртвого льда.
Героические приключения
После установки обновления станут доступны для посещения героические приключения янтарного слоя. По результатам завершившегося сезона будут разосланы награды.
Они еще живы? Я думал с их монетизацией геймплея уж давно померли, а ведь когда то пытался зайти так как по визуальному стилю нравятся, но по итогу оказалось, что игра ООООЧЕНЬ дорогая.
Они живут на лудоманах и заложивших квартиру фриках.
Туда много людей ушло из WoW, когда Близзард закрыла оплату подписки из России. Но нужно сказать, что перешли на сервера с подпиской, где нет игрового доната.
Ну так есть сервера с подпиской
Там из ВоВеров тех самых, которые на хайпе залетали, почти никого не осталось и все вновь разбежались обратно кто на оффу, кто на фришные сервера (Сирус, Вармейн, Туртл, Дыркуль). Аллоды не замена, вообще.
Ну свечку у серверов не держал) Просто помню из новостей, что мыло собиралось новые сервера с подпиской открывать из-за наплыва людей. Конечно геймплей в Аллодах устарел, да и Мыло не Близзард (старого состава). Хотя Близзард (новый состав) = Мыло))
Оно еще шевелится?
Они всё еще пытаются выцепить пару лохов в свою донатную помойку? Я думал народ на это давно забил.
А ведь такая славная пиксельная игра была