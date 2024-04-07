Аллоды онлайн: Скоро в игре - продолжение истории на Джигране

Тени сгущаются над туманным градом Дар-Улгорном, зловещий и протяжный вой тянется с топких болот, а по улицам разносится всё более громкий ропот. Растёт недовольство государыней Иркаллой, богиней Тьмы, что самозвано объявила себя правительницей всего Сарнаута. Эта могущественная дщерь самого Нихаза была поставлена им, чтобы следить за заключённой внутри Сарнаута Всематерью – демиургом и создательницей множества миров.

Однако, планы Иркаллы, которой ранее был уготован иной жребий, были куда амбициознее. Желая доказать всем, но в первую очередь себе, что она не только лишь безучастная распорядительница в царстве мёртвых, богиня выпустила из Шкатулки Нихаза скопившиеся там Искры ранее умерших обитателей Сарнаута, решив даровать им новую жизнь... и новые тела.

Однако, осуществление её плана потребовало времени, и терпения – прежде всего тех, кому предстояло воскреснуть.

Увы, его-то в первую очередь и не хватило – пробужденные от векового сна призраки не хотели ждать. Их пугал изменившийся мир, страшили голодные искажённые твари, стянувшиеся на Джигран, а хуже всех был загадочный ловец Искр, обитающий под городом. Лишь чудом некромант Тэп был вновь побеждён – и сгинул навеки, пав от руки прибывшей сюда Алисы.

В тоже время, иное привлекло внимание героев – судьбы некоторых известных личностей, прославленных в древней истории Сарнаута – оказались переписаны. Что это была за сила, чьей волей и возможностью было осуществлено подобное, осталось неясным. За расследование взялись двое – герой Сарнаута и Алёша, послушник легендарного Ордена Звёзд.

Обнаружив уже двух лишённых судеб, названных ими «лишними людьми», они ждут возможности действовать дальше – теперь им предстоит найти ещё пятерых.

В ходе этих поисков вам предстоит побывать в доселе скрытых местах на Джигране.

Фортеция – одна из крепостей на подступах к городу, закрывающая его не только от многочисленных искажённых и призрачных тварей, а также от набегов горных орков, которые после воскрешения принялись за старое дело. Побывав здесь, вы поймёте, как опасны джигранские зайцы, научитесь обращению с носорогами и, как знать, сможете ли понять, что чувствует тот, кому давно всё безразлично?

Следующей вашей остановкой станет селение Келиновка. Жители будут рады любой помощи, ведь за околицей бушует магическая гроза, порождающая жутких тварей. Но куда страшней, чем любое проклятье, воющее где-то в болоте, чудовища в людском обличии рядом с вами.

Рад будет вас увидеть хозяин великолепного казино в районе Дартасово. Здесь ставки как никогда высоки, а желающие отыграться, готовы пойти на любое чёрное дело. Будьте осторожнее, ведь ценой за стародавний секрет может быть жизнь.

Разочарованные пробужденные ныне отрицают всякие авторитеты, а мир, который они желают создать, требует разрушения старого. Проникнув в их ряды, сможете ли вы познать истину, найдя в дворах-колодцах Фирезовки одного из учёных Зэм, который вслед за Тэпом жаждет раскрыть тайну Искр?

Мрачные улицы Кировой слободки и многолюдный университет станут ареной противоборства между правопорядком и преступлением. Всё больше вопросов и всё больше тех, кто готов перешагнуть через чужую кровь, желая доказать себе, что он имеет на то право. Здесь вспыхнет пламя, что может охватить весь город, и только вам решать будете ли вы с теми, кто борется с огнём или с теми, кто разжигает пожары...

Вернувшихся на Джигран ждут новые декоративные награды – ведь гражданский губернатор Андрей Лемков и его верная помощница, жена Юлия, предложат новые задания для желающих завоевать уважение и авторитет у горожан Дар-Улгорна. Те, кому это удастся, смогут получить разрешение на использование знаменитых джигранских экипажей, а также приобрести ряд замечательных костюмов. Помимо этого герои, выполняющие ежедневные поручения, смогут подружиться с Элизой – печальной девочкой-призраком.

Раскрывая тайны «лишних людей», вы приобретете новых товарищей, готовых придти вам на помощь в сложный момент. А помощь не будет лишней – ведь на улицах города притаились новые кромешницы, опутавшие своей паутиной целые кварталы.

Тех же, кто откроет все секреты Джиграна, ждут особые призы – редкие прически, ранее доступные лишь представителям местного общества.

И кто знает, но – возможно это далеко не самая последняя глава в истории Столицы Теней!