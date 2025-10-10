Скоро в игре "Аллоды онлайн" появится астральный остров "Ложа Адонис"

История

В глубинах Джиграна, среди промозглой мороси и коптящих фонарей, обнаружен новый остров — Ложа «Адонис». Когда-то демонический ритуал вырвал этот осколок из ткани аллода и утащил прочь, превратив его в убежище для душ, которым отказали и Свет, и Тьма. Здесь ищут не покоя, а возвращения.

Те, кто создал Ложу, называют себя высшим обществом, они служат лишь одной цели — найти способ обмануть смерть. Пройдя через массивные ворота, герои попадут во внешний двор, где обитают новоприбывшие души, затем по узким улицам внутреннего квартала можно выйти к кладбищу, где совершаются запретные обряды. Путь завершится в главной ложе. Только самые смелые столкнутся лицом к лицу с представителями высшего общества и докажут, что достойны возрождения!

Что вас ждет?

Главные ворота . Первое препятствие — не бой, а осада. Под залпами пушек и всплесками пламени вам предстоит перетаскивать взрывные бочки, отбиваться от стражей и выверять каждый шаг. Лишь разрушив ворота, вы прорвётесь в сердце ложи.

За воротами, на кладбище, вас встретит эльфийка, что обменяла страх на запретные знания. Она поднимает призраков из могильных ниш, стелет по земле вездесущую тьму и метит путников «касанием смерти».

Добро пожаловать в отдел бухгалтерии Ложи — здесь цифры опаснее заклинаний. Казначей сразу делит всех на «дебет» и «кредит», а потом требует срочно сдать отчётность. Не успели? Получите штраф в виде вихря из монет прямо по голове.

В главной ложе перед вами поочерёдно предстанут три сестры — Клото, Лахесис и Атропос, хранительницы нитей жизни. Каждая из них испытывает героев по-своему: Клото плетёт новые нити, связывая союзников одной судьбой; Лахесис проверяет стойкость, лишая сил и исцеления; Атропос заставляет выбирать мгновение, когда шаг назад решает исход боя. И лишь победив всех троих, вы столкнётесь с последним испытанием — Сферой жизни, источником ритуала, где сама ткань мира дрожит под волнами судьбы.

Что нового?

Тем, кто уже бывал на Джигране, механика покажется знакомой: чтобы пройти нужно заплатить душами побеждённых врагов. У каждой двери — свой Привратник. Он честно назовёт цену, но платить или искать обходной путь – решать вам.

У Ложи «Адонис» своя история и свои привычки. Здесь можно заметить масонские символы на флагах и фресках, услышать ворчание извозчика, мечтающего о бричке из Садрока, или разговор ревнивого призрака, которому не повезло с визитом к любимой. Даже строгий Казначей — не без прошлого: говорят, его история вдохновлена самой «Тамбовской казначейшей». В этих деталях оживает Ложа — странное, но по-своему живое сообщество душ, где за поисками бессмертия прячется всё та же человеческая природа.

Сумеете ли вы пройти посвящение там, где судьбы свиваются в узлы, души платят за право вернуться, а сама жизнь записана в книге счёта? Испытание начнётся скоро.