В "Аллоды онлайн" установлено обновление 15.2

Уважаемые игроки, обновление 15.2 успешно установлено и мы предлагаем вам ознакомиться со списком исправлений, вошедших в него.
Общее
События
Начинается "Боевой Поход"! С 11 июля и до 04:00 19 сентября вам будут доступны ежедневные задания, 100 уровней прогресса и множество наград, среди которых Хранилище душ, Святое оружие Льдистых вод, Хаотическая схема мистической брони "Рефаим" и Костюм восставшего стрелецкого головы!
Приобретя билет Боевого похода до 25 июля (включительно) вы также получите Костюм восставшего стрельца!
Интерфейс
- Новая экспериментальная функция — закрепление всплывающих описаний и интерактивные ссылки!
- Добавлена возможность закреплять на экране активное в текущий момент всплывающее описание (по умолчанию Alt+T, может быть переназначено в настройках).
- Закреплённое всплывающее описание не закрывается автоматически при перемещении курсора, что позволяет взаимодействовать с интерактивными ссылками внутри него, а также открывать и закреплять по цепочке другие всплывающие описания.
- Иконки уведомления о активных событиях в левом нижнем углу интерфейса теперь скрываются для персонажей, чей уровень ниже требуемого более чем на 5 уровней.
- Сейчас интерактивные ссылки подключены в ограниченное количество описаний, но в следующих обновлениях мы постепенно будем интегрировать их как можно более широко.
Мир
Тропический атолл
- Аттракцион "Жаркие танцы": изменена анимация танца для Аэдов. Теперь мужчины этой расы начинают танцевать сразу, без предварительного распития вина, а женщины демонстрируют свой уникальный расовый танец.
- Аттракцион "Башня из гальки": теперь в западной части моря галька всех цветов будет встречаться более равномерно.
- Задание "Активный отдых": исправлена ошибка, по причине которой за задание могло выдаваться некорректное количество искорок.
- Задания "Загадка Гугу": исправлена ошибка, приводившая к возможности иметь одновременно два выполняемых задания-загадки.
Джигран
- Задания "Вой на болотах" и "Враги Джиграна": Ужас Болот теперь обитает в другом месте.
Классы
- Исправлена ошибка, по причине которой некоторые умения, наносящие разовый урон по площади (например "Марш"), а также поддерживаемые умения, наносящие периодический урон по площади (например "Мельница") не вводили в состояние боя поражённых вражеских персонажей.
- Всем воинам будет доступно бесплатное перераспределение очков характеристик, талантов и вех развития у наставников до 18 июля (включительно).
- Весь наносимый воином урон увеличен на ~2%.
- Способность "Стремительный выпад":
- Теперь является улучшенной версией умения "Быстрый выпад".
- Урон базовой версии умения соответствует текущему урону "Стремительного выпада".
- Способность "Мельница":
- Теперь срабатывает раз в секунду (4 раза за время поддержания, ранее 5 раз).
- Наносимый урон увеличен на ~12.5%, время восстановления в Аспекте Нападения снижено до 3 сек. (ранее 4 сек.).
- Исправлена ошибка, по причине которой умение не вводило персонажей противников в бой при нанесении урона.
- Новая веха "Удар с разворота": В бою по завершении применения умения "Мельница" воин получает уровень эффекта, позволяющего следующему "Быстрому выпаду" или "Стремительному выпаду" затратить на 10/20/30% меньше боевого преимущества и нанести 33/66/100% своего урона всем противникам в радиусе 8 м вокруг основной цели. Эффект суммируется до двух раз, наносимый урон не зависит от количества уровней эффекта. Также во время поддержания умения "Мельница" воин получает на 7/14/21% меньше урона от атак по площади.
- Новая веха "Комбинация выпадов": Применение умения "Смертельный выпад" накладывает на воина эффект, позволяющий следующему "Коварному выпаду" нанести на 8/14/20% больше урона за каждый эффект кровотечения воина на цели. Также "Коварный выпад" израсходует всё боевое преимущество, чтобы увеличить наносимый урон ещё на 0.2/0.35/0.5% за каждую израсходованную единицу (не считая базовой стоимости умения). Суммарная прибавка к урону не может превышать 80%.
- Новая веха "Адреналиновая эйфория": Снижает стоимость "Прилива адреналина" на 50/100% и позволяет ему исцелять воина на 2.5/5% от потерянного здоровья в секунду. Требует активный Аспект Нападения.
- Новая веха "Превозмогая боль": Исцеляет воина на 10/20/30% от максимального запаса здоровья при срабатывании эффекта "Из последних сил", требует активный Аспект Защиты.
- Новая веха "Могучий замах": На 10% увеличивает наносимый урон в Аспекте Защиты при экипированном двуручном оружии.
- Новая веха "Сорвиголова": Увеличивает показатель Решимости на 30/60/90 ед.
- Веха "Мясорубка": накладываемый эффект теперь суммируется до 4-х раз (ранее до 3-х раз).
- Веха "Стальной вихрь": теперь позволяет воину передвигаться со скоростью 33/66/100% от базовой (ранее 25/50/75%).
- Веха "Бушующий вихрь": теперь срабатывает только в бою, даёт 2/4/6 ед. боевого преимущества (ранее 1/3/5 ед.)
- Веха "Землетрясение": теперь имеет 2 ранга и дополнительно увеличивает урон "Топота" на 10/20%, в Аспекте Защиты накладывает на противников "Слабость" на 2/4 сек. (ранее 4 сек.).
- Веха "Ярый рубака": снижение времени восстановления "Превозмогания" уменьшено до 1.5 сек. за атаку (ранее 2 сек.)
- Веха "Нерушимая скала": длительность эффекта периодического восстановления снижена до 4/8 сек. (ранее 5/10 сек.)
- Веха "Тропа войны": снижение получаемого урона уменьшено до 2/4/6% (ранее 3/6/9%).
- Веха "Опытный боец": бонус к наносимому урону увеличен до 5% (ранее 3%).
- Веха "Ярость титана": бонус к наносимому урону увеличен до 100% (ранее 75%).
- Вехи "Нерушимая скала", "Толстокожий", "Бог войны", "Живучесть" и "Беспощадность" переименованы.
- Изменено расположение вех и умений.
- Изменены иконки некоторых вех и умений.
- Всем некромантам будет доступно бесплатное перераспределение очков характеристик, талантов и вех развития у наставников до 18 июля (включительно).
- Теперь бонус от Господства перестает действовать через 5 сек. после того, как рядом с некромантом появляется союзник.
- Способность "Страж":
- С каждым рангом умение теперь открывает некроманту доступ к дополнительной используемой способности для прислужника.
- Теперь Страж получает на 50/70/90% меньше урона от направленных и периодических атак и невосприимчив к атакам по площади.
- Во время боя Страж периодически накладывает на некроманта барьер в размере 10% от максимального запаса здоровья.
- Способность "Кадавр":
- С каждым рангом умение теперь открывает некроманту доступ к дополнительной используемой способности для прислужника.
- Теперь Кадавр получает на 50/70/90% меньше урона от направленных и периодических атак и невосприимчив к атакам по площади.
- Кадавр пассивно увеличивает весь наносимый Болезнью урон некроманта на 10%.
- Способность "Душегубка":
- С каждым рангом умение теперь открывает некроманту доступ к дополнительной используемой способности для прислужника.
- Душегубка пассивно увеличивает все творимое некромантом исцеление на 10%.
- Способность "Кровавый пир": теперь умение рассчитано на нанесение урона большому количеству врагов и применяется с указанием области. (время восстановления 10/8/6 сек.).
- Способность "Ритуал чумы":
- Больше не накладывает негативные эффекты на врагов, а наносит урон в радиусе вокруг цели.
- Наносимый урон снижен на ~70% (теперь этот бонус даруется вехой "Моровое поветрие").
- Способность "Вирус": больше не наносит урон по области, однако, теперь применение умения "Ритуал чумы" может распространить "Вирус" по всем целям в области действия, если хотя бы на одной из них был этот эффект.
- Способность "Алчные тени":
- Длительность действия эффекта снижена с 21 до 7 сек.
- Количество срабатываний снижено с 14 до 7.
- Умение теперь имеет время восстановления в 8/7/6 сек.
- Урон снижен на ~14%.
- Способность "Лихорадка":
- Длительность действия эффекта снижена с 12 до 6 сек.
- Урон снижен на ~5%.
- Способность "Нейротоксин":
- Длительность действия эффекта снижена с 12 до 6 сек.
- Увеличение урона с каждым уровнем эффекта снижено с 25/30/35% до 20/25/30%.
- Способность "Целебная инъекция": больше не имеет времени подготовки.
- Способность "Переливание крови": теперь имеет время восстановления 10 сек.
- Способность "Панацея":
- Теперь доступно только в Аспекте Исцеления.
- Длительность поддержания умения снижена до 2 сек. (ранее 2.5 сек.).
- Количество срабатываний увеличено с 4 до 8.
- Способность "Поток крови":
- Больше не является поддерживаемой, а накладывает на цель эффект, восстанавливающий здоровье 7 раз в течение 7 секунд.
- В активных Аспектах Исцеления или Поддержки каждое срабатывание эффекта восполняет некроманту по 1 капли крови.
- Время восстановления умения теперь составляет 6/4/2 секунды.
- Способность "Реанимация": больше не требует капли крови для применения.
- Способность "Щит крови":
- Теперь доступна только в Аспектах Исцеления и Поддержки.
- Теперь накладывает на цель барьер (не может быть развеян) в размере 50% от её максимального запаса здоровья, снижающий весь получаемый урон на 10/20/30%.
- Длительность действия эффекта сокращена до 6 секунд (ранее 15 сек.).
- Некромант может наложить эффект на себя, но в таком случае время восстановления умения будет увеличено в 3 раза.
- Способность "Кровопускание":
- Теперь длительность действия составляет 15 сек., а время восстановления 35/30/25 сек.
- Эффект умения больше не снижает глобальное время восстановления, однако, если у некроманта призван Страж или Кадавр, то наносимый некромантом урон увеличивается на 20%, а если призвана Душегубка, то творимое исцеление увеличивается на 10%.
- Некромант может 1 раз переместить область действия активного "Кровопускания".
- Способность "Длань тьмы":
- Больше не снижает скорость передвижения и не наносит увеличенный урон по вражеским героям.
- В активном Аспекте Нападения теперь наносит урон в радиусе 8 м. Наносимый урон увеличен на ~33%.
- В активном Аспекте Поддержки Длань удерживает противника в течение 3 сек, нанося ему урон в размере 10% от максимального уровня здоровья в секунду.
- В активном Аспекте Исцеления теперь накладывает на всех членов эффект, восстанавливающий 10% от максимального запаса здоровья раз в секунду в течение 5 секунд.
Способность "Тёмная мощь":
- Страж больше не наносит дополнительный урон, а накладывает на некроманта дополнительный уровень эффекта "Пляшущие кости".
- Бонусы Кадавра не подверглись изменениям.
- Душегубка больше не накладывает на противников эффект "Беспомощность", а дополнительно увеличивает всё творимое исцеление на 3/6/10%.
- Новая способность "Касание смерти": наносит урон одиночной цели (время восстановления 7 сек).
- Веха "Иссушение": теперь "Алчные тени" при использовании накладывают на некроманта 3 уровня эффекта "Иссушение", позволяющего применять умения "Вампиризм" и "Изъятие жизни" без подготовки.
- Веха "Могильный холод":
- Теперь умения "Вампиризм" и "Изъятие жизни" накладывают на некроманта 1 уровень эффекта "Могильный холод", снижающего стоимость применения "Дыхания смерти" на 3/4/5 капель крови.
- Также, если на цели имеется эффект "Вирус", то применение "Касания смерти" снимет его и нанесёт дополнительный урон (с изученной вехой "Моровое поветрие" эффект будет применен ко всем целям в радиусе 8 м).
- Веха "Мрачный жнец":
- Теперь имеет только 1 уровень эффекта и не снимается при использовании усиливаемых умений.
- Теперь усиливает "Алчные тени", "Вирус" и "Лихорадку" на 10/20/30%.
- Веха "Жрец тьмы": теперь усиливает эффект "Мрачный жнец" на 17/34/51%, а также увеличивает урон умения Касание смерти на 10/20/30%.
- Веха "Злой рок":
- Теперь применение умений "Вампиризм" и "Изъятие" жизни дополнительно восполняет 1/2 капли крови.
- В активном Аспекте Нападения или Поддержки, "Вампиризм" и "Изъятие жизни" продлевают время действия "Лихорадки" на 0.25/0.5 секунд, а их урон увеличивается на 1530%.
- Веха "Печать смерти":
- Теперь "Дыхание смерти" накладывает на некроманта 1 уровень эффекта "Печать смерти" (макс. 3 уровня).
- Умение "Касание смерти" при применении поглотит данный эффект и нанесет дополнительный урон.
- Веха "Моровое поветрие":
- "Касание смерти" теперь наносит 150% своего урона всем вражеским существам (за исключением героев) в радиусе 8 м.
- "Дыхание смерти" дополнительно наносит 200% своего урона всем вражеским существам (за исключением героев) в радиусе 8 м.
- "Ритуал чумы" наносит 200% своего урона всем вражеским существам (за исключением героев) в радиусе 8 м.
- Веха "Токсикоз":
- Теперь увеличивает количество накладываемых уровней эффекта "Нейротоксин" на 5/10.
- Если на цели имеется эффект "Нейротоксин", то применение "Ритуала чумы" распространит его на все цели в радиусе 8 м.
- Веха "Некроз":
- Теперь умения "Вампиризм", "Изъятие жизни", "Дыхание смерти" и "Лихорадка" при нанесении урона увеличивают количество "Нейротоксина" на 6.
- Применение умения "Кровавый пир" увеличивает количество уровней "Нейротоксин", если таковой имеется, на всех целях в радиусе своего действия на 6.
- С изученной вехой "Моровое поветрие" применение "Ритуала чумы" и "Дыхания смерти" также увеличит количество уровней "Нейротоксина" на 6 на всех целях в радиусе 8 м.
- Веха "Опека смерти": умение "Дыхание смерти" при использовании накладывает на некроманта эффект "Кровавая корка" (но не чаще, чем раз в 45/30 сек.).
- Веха "Ритуалист": применение "Кровавого пира" дополнительно восполняет по 1 капле крови за каждую пораженную цель под действием эффекта "Вирус".
- Веха "Упоение болью": урон, получаемый некромантом от применения "Кровавого пира" снижается до 5/0%.
- Веха "Ритуал крови": количество капель крови необходимых для применения "Ритуала чумы" снижается 2/4.
- Веха "Омовение кровью": теперь эффект обездвиживания доступен в любом аспекте.
- Веха "Поток жизни": теперь дополнительно сокращает время поддержания умения "Кровавый пир" на 1/2 секунды.
- Веха "Благословение мёртвых": больше не увеличивает количество необходимых для применения "Алчных теней" капель крови в активных Аспектах Поддержки и Исцеления.
- Веха "Мир снов": теперь позволяет применить умение "Мир призраков" без подготовки.
- Веха "Эгида тьмы": позволяет раз в 60 сек. во время боя повторно призвать своего прислужника без затрат капель крови.
- Веха "Последняя жертва": теперь доступна только в Аспектах Поддержки и Исцеления.
- Веха "Плотность тени": теперь увеличивает объём урона, поглощаемого эффектом "Заботливая тень" на 50/75/100%.
- Веха "Шаг сквозь тени":
- В активном Аспекте Поддержки теперь накладывает на всех членов группы в радиусе 40 м эффект "Защита" на 2 сек.
- В активном Аспекте Исцеления теперь накладывает на всех членов группы в радиусе 20 м эффект "Поток крови".
- Веха "Вопль баньши": эффект больше не может быть снят любым некромантом, а только хозяином Душегубки, которая его наложила.
- Веха "Гемотоксин": длительность действия эффекта снижена с 9 до 6 сек, частота срабатывания увеличена с 1.5 до 1 сек.
- Веха "Прочные кости": теперь увеличивает объём урона, поглощаемого эффектом "Костяной щит" на 50/75/100%.
- Веха "Дар боли":
- Бонус к урону атак Стража снижен до 100/150/200% (ранее 100/200/300%), теперь дополнительно увеличивает скорость атаки Стража на 20/30/40%.
- Теперь также увеличивает урон от атак Кадавра на 50/75/100%.
- Веха "Вестник мора": теперь каждый раз, когда "Вирус" наносит урон, на Кадавра накладывается эффект "Вестник мора". Атакуя противника, Кадавр поглощает 1 уровень данного эффекта и наносит дополнительный урон.
- Веха "Обречённость": теперь "Касание смерти", при наличии на некроманте эффекта "Печати смерти", наложит на всех противников в радиусе 8 м эффект "Обречённость" (макс. 6) из расчёта: 1 уровень "Печати смерти" = 2 уровня "Обречённости".
- Веха "Острые симптомы":
- Теперь применение умения "Касание смерти" к противнику с уровнем здоровья 30% и ниже нанесёт дополнительный урон.
- В Аспекте Поддержки урон умения "Касание смерти" увеличивается на 10/20/30%.
- Веха "Побочные эффекты":
- Теперь применение умения "Касание смерти" к противнику с уровнем здоровья 30% и ниже наложит на него эффект "Увядающая жизнь", наносящий урон раз в 1 секунду в течение 10 секунд.
- Также, применение "Касание смерти" дополнительно восполнит 5 капель крови.
- Веха "Судороги": шанс срабатывание теперь составляет 7.5/15%.
- Веха "Кредо целителя": больше не снижает получаемый урон на 10/20/30% при применении умения "Поток крови".
- Веха "Клеточное восстановление": теперь дополнительно увеличивает исцеление от умения "Кровавый пир" на 10/20/30%
- Веха "Кровавый пакт":
- Теперь эффект может быть получен и вне боя, однако длительность его действия теперь составляет 30 сек.
- Максимальное количество уровней эффекта снижено до 50, прирост к силе исцеления увеличен с 0.1% до 0.2%.
- Теперь "Целебная Инъекция" дарует некроманту 2 уровня эффекта "Кровавый пакт" (ранее "Поток крови").
- Веха "Стимуляция": теперь некромант, применяя умение "Реанимация" при наличии 50 уровней эффекта "Кровавый пакт", наложит на цель эффект "Щит крови" (но не чаще, чем раз в 40/30 сек.).
- Веха "Власть над Плотью":
- Одноимённый эффект теперь может наложить только умение "Целебная инъекция".
- Исцеление умением "Целебная инъекция" дополнительно увеличивается на 15/20/25%.
- Веха "Геодинамика": больше не снижает время восстановления умения "Узы крови".
- Веха "Приток храбрости": применение некромантом умения "Шаг сквозь тени" теперь накладывает на его группу эффект "Храбрость".
- Веха "Пиршество": применение некромантом умения "Кровавый пир" теперь накладывает на его группу эффект "Жажда крови".
- Изменено расположение вех и умений.
Гильдия
Доминион
- Проведены работы по улучшению баланса карт "Лабиринт Гласов" и "Развалины Северска".
- В подборе участников для Тренировочного Доминиона теперь будут принимать участие игроки с разных серверов.
Сражения и приключения
Астральные острова
- Троеполье: Улучшена визуализация умения "Усыпление" у Голодной вампирши и Ласковой вампирши.
Героические приключения
- Медная гора: Исправлена ошибка, из-за которой Огневушка-поскакушка в ряде случаев оставалась на месте во время использования умения "Огненный вихрь".
- Лаборатория №731: Исправлена ошибка, из-за которой Сторожевой механоид мог перестать использовать способности и прекратить какие-либо действия.
- Огнехлад:
- Трусливые гоблины и Гоблины-охотники больше не будут призываться после смерти троллей.
- Исправлена ошибка, по причине которой Тролль-воевода при использовании умения "Рывок" в ряде случаев ничего не делал.
- Улучшена механика преследования у призываемого Гестией Подземного пламени.
Зовите ван хельсинга ожило то что жить по определению не может.
Что-то на кладбище где покоятся поделки отечественных игроделов снова восстания одного из похороненных проектов, который умудрились погубить спустя короткое время после старта. Причем использовали вселенную которая в свое время была действительно популярна у нас. Я имею в виду Аллоды или осколки-острова магического мира.
Люди туда и деньги еще небось несут)))))))))))) фаршируют труп.