В "Аллоды онлайн" установлено обновление 15.2

Уважаемые игроки, обновление 15.2 успешно установлено и мы предлагаем вам ознакомиться со списком исправлений, вошедших в него.

Общее

События

Начинается "Боевой Поход"! С 11 июля и до 04:00 19 сентября вам будут доступны ежедневные задания, 100 уровней прогресса и множество наград, среди которых Хранилище душ, Святое оружие Льдистых вод, Хаотическая схема мистической брони "Рефаим" и Костюм восставшего стрелецкого головы!

Приобретя билет Боевого похода до 25 июля (включительно) вы также получите Костюм восставшего стрельца!

Интерфейс

Новая экспериментальная функция — закрепление всплывающих описаний и интерактивные ссылки!

Добавлена возможность закреплять на экране активное в текущий момент всплывающее описание (по умолчанию Alt+T, может быть переназначено в настройках). Закреплённое всплывающее описание не закрывается автоматически при перемещении курсора, что позволяет взаимодействовать с интерактивными ссылками внутри него, а также открывать и закреплять по цепочке другие всплывающие описания. Иконки уведомления о активных событиях в левом нижнем углу интерфейса теперь скрываются для персонажей, чей уровень ниже требуемого более чем на 5 уровней. Сейчас интерактивные ссылки подключены в ограниченное количество описаний, но в следующих обновлениях мы постепенно будем интегрировать их как можно более широко.

Мир

Тропический атолл

Аттракцион "Жаркие танцы" : изменена анимация танца для Аэдов. Теперь мужчины этой расы начинают танцевать сразу, без предварительного распития вина, а женщины демонстрируют свой уникальный расовый танец.

: изменена анимация танца для Аэдов. Теперь мужчины этой расы начинают танцевать сразу, без предварительного распития вина, а женщины демонстрируют свой уникальный расовый танец. Аттракцион "Башня из гальки" : теперь в западной части моря галька всех цветов будет встречаться более равномерно.

: теперь в западной части моря галька всех цветов будет встречаться более равномерно. Задание "Активный отдых" : исправлена ошибка, по причине которой за задание могло выдаваться некорректное количество искорок.

: исправлена ошибка, по причине которой за задание могло выдаваться некорректное количество искорок. Задания "Загадка Гугу": исправлена ошибка, приводившая к возможности иметь одновременно два выполняемых задания-загадки.

Джигран

Задания "Вой на болотах" и "Враги Джиграна": Ужас Болот теперь обитает в другом месте.

Классы

Исправлена ошибка, по причине которой некоторые умения, наносящие разовый урон по площади (например "Марш"), а также поддерживаемые умения, наносящие периодический урон по площади (например "Мельница") не вводили в состояние боя поражённых вражеских персонажей.

Всем воинам будет доступно бесплатное перераспределение очков характеристик, талантов и вех развития у наставников до 18 июля (включительно).

Весь наносимый воином урон увеличен на ~2%.

Способность "Стремительный выпад":

Теперь является улучшенной версией умения "Быстрый выпад". Урон базовой версии умения соответствует текущему урону "Стремительного выпада".

Способность "Мельница":

Теперь срабатывает раз в секунду (4 раза за время поддержания, ранее 5 раз). Наносимый урон увеличен на ~12.5%, время восстановления в Аспекте Нападения снижено до 3 сек. (ранее 4 сек.). Исправлена ошибка, по причине которой умение не вводило персонажей противников в бой при нанесении урона.

Новая веха "Удар с разворота" : В бою по завершении применения умения "Мельница" воин получает уровень эффекта, позволяющего следующему "Быстрому выпаду" или "Стремительному выпаду" затратить на 10/20/30% меньше боевого преимущества и нанести 33/66/100% своего урона всем противникам в радиусе 8 м вокруг основной цели. Эффект суммируется до двух раз, наносимый урон не зависит от количества уровней эффекта. Также во время поддержания умения "Мельница" воин получает на 7/14/21% меньше урона от атак по площади.

: В бою по завершении применения умения "Мельница" воин получает уровень эффекта, позволяющего следующему "Быстрому выпаду" или "Стремительному выпаду" затратить на 10/20/30% меньше боевого преимущества и нанести 33/66/100% своего урона всем противникам в радиусе 8 м вокруг основной цели. Эффект суммируется до двух раз, наносимый урон не зависит от количества уровней эффекта. Также во время поддержания умения "Мельница" воин получает на 7/14/21% меньше урона от атак по площади. Новая веха "Комбинация выпадов" : Применение умения "Смертельный выпад" накладывает на воина эффект, позволяющий следующему "Коварному выпаду" нанести на 8/14/20% больше урона за каждый эффект кровотечения воина на цели. Также "Коварный выпад" израсходует всё боевое преимущество, чтобы увеличить наносимый урон ещё на 0.2/0.35/0.5% за каждую израсходованную единицу (не считая базовой стоимости умения). Суммарная прибавка к урону не может превышать 80%.

: Применение умения "Смертельный выпад" накладывает на воина эффект, позволяющий следующему "Коварному выпаду" нанести на 8/14/20% больше урона за каждый эффект кровотечения воина на цели. Также "Коварный выпад" израсходует всё боевое преимущество, чтобы увеличить наносимый урон ещё на 0.2/0.35/0.5% за каждую израсходованную единицу (не считая базовой стоимости умения). Суммарная прибавка к урону не может превышать 80%. Новая веха "Адреналиновая эйфория" : Снижает стоимость "Прилива адреналина" на 50/100% и позволяет ему исцелять воина на 2.5/5% от потерянного здоровья в секунду. Требует активный Аспект Нападения.

: Снижает стоимость "Прилива адреналина" на 50/100% и позволяет ему исцелять воина на 2.5/5% от потерянного здоровья в секунду. Требует активный Аспект Нападения. Новая веха "Превозмогая боль" : Исцеляет воина на 10/20/30% от максимального запаса здоровья при срабатывании эффекта "Из последних сил", требует активный Аспект Защиты.

: Исцеляет воина на 10/20/30% от максимального запаса здоровья при срабатывании эффекта "Из последних сил", требует активный Аспект Защиты. Новая веха "Могучий замах" : На 10% увеличивает наносимый урон в Аспекте Защиты при экипированном двуручном оружии.

: На 10% увеличивает наносимый урон в Аспекте Защиты при экипированном двуручном оружии. Новая веха "Сорвиголова" : Увеличивает показатель Решимости на 30/60/90 ед.

: Увеличивает показатель Решимости на 30/60/90 ед. Веха "Мясорубка" : накладываемый эффект теперь суммируется до 4-х раз (ранее до 3-х раз).

: накладываемый эффект теперь суммируется до 4-х раз (ранее до 3-х раз). Веха "Стальной вихрь" : теперь позволяет воину передвигаться со скоростью 33/66/100% от базовой (ранее 25/50/75%).

: теперь позволяет воину передвигаться со скоростью 33/66/100% от базовой (ранее 25/50/75%). Веха "Бушующий вихрь" : теперь срабатывает только в бою, даёт 2/4/6 ед. боевого преимущества (ранее 1/3/5 ед.)

: теперь срабатывает только в бою, даёт 2/4/6 ед. боевого преимущества (ранее 1/3/5 ед.) Веха "Землетрясение" : теперь имеет 2 ранга и дополнительно увеличивает урон "Топота" на 10/20%, в Аспекте Защиты накладывает на противников "Слабость" на 2/4 сек. (ранее 4 сек.).

: теперь имеет 2 ранга и дополнительно увеличивает урон "Топота" на 10/20%, в Аспекте Защиты накладывает на противников "Слабость" на 2/4 сек. (ранее 4 сек.). Веха "Ярый рубака" : снижение времени восстановления "Превозмогания" уменьшено до 1.5 сек. за атаку (ранее 2 сек.)

: снижение времени восстановления "Превозмогания" уменьшено до 1.5 сек. за атаку (ранее 2 сек.) Веха "Нерушимая скала" : длительность эффекта периодического восстановления снижена до 4/8 сек. (ранее 5/10 сек.)

: длительность эффекта периодического восстановления снижена до 4/8 сек. (ранее 5/10 сек.) Веха "Тропа войны" : снижение получаемого урона уменьшено до 2/4/6% (ранее 3/6/9%).

: снижение получаемого урона уменьшено до 2/4/6% (ранее 3/6/9%). Веха "Опытный боец" : бонус к наносимому урону увеличен до 5% (ранее 3%).

: бонус к наносимому урону увеличен до 5% (ранее 3%). Веха "Ярость титана" : бонус к наносимому урону увеличен до 100% (ранее 75%).

: бонус к наносимому урону увеличен до 100% (ранее 75%). Вехи "Нерушимая скала" , "Толстокожий" , "Бог войны" , "Живучесть" и "Беспощадность" переименованы.

, , , и переименованы. Изменено расположение вех и умений.

Изменены иконки некоторых вех и умений.

Всем некромантам будет доступно бесплатное перераспределение очков характеристик, талантов и вех развития у наставников до 18 июля (включительно).

Теперь бонус от Господства перестает действовать через 5 сек. после того, как рядом с некромантом появляется союзник.

Способность "Страж":

С каждым рангом умение теперь открывает некроманту доступ к дополнительной используемой способности для прислужника. Теперь Страж получает на 50/70/90% меньше урона от направленных и периодических атак и невосприимчив к атакам по площади. Во время боя Страж периодически накладывает на некроманта барьер в размере 10% от максимального запаса здоровья.

Способность "Кадавр":

С каждым рангом умение теперь открывает некроманту доступ к дополнительной используемой способности для прислужника. Теперь Кадавр получает на 50/70/90% меньше урона от направленных и периодических атак и невосприимчив к атакам по площади. Кадавр пассивно увеличивает весь наносимый Болезнью урон некроманта на 10%.

Способность "Душегубка":

С каждым рангом умение теперь открывает некроманту доступ к дополнительной используемой способности для прислужника. Душегубка пассивно увеличивает все творимое некромантом исцеление на 10%.

Способность "Кровавый пир" : теперь умение рассчитано на нанесение урона большому количеству врагов и применяется с указанием области. (время восстановления 10/8/6 сек.).

: теперь умение рассчитано на нанесение урона большому количеству врагов и применяется с указанием области. (время восстановления 10/8/6 сек.). Способность "Ритуал чумы":

Больше не накладывает негативные эффекты на врагов, а наносит урон в радиусе вокруг цели. Наносимый урон снижен на ~70% (теперь этот бонус даруется вехой "Моровое поветрие").

Способность "Вирус" : больше не наносит урон по области, однако, теперь применение умения "Ритуал чумы" может распространить "Вирус" по всем целям в области действия, если хотя бы на одной из них был этот эффект.

: больше не наносит урон по области, однако, теперь применение умения "Ритуал чумы" может распространить "Вирус" по всем целям в области действия, если хотя бы на одной из них был этот эффект. Способность "Алчные тени":

Длительность действия эффекта снижена с 21 до 7 сек. Количество срабатываний снижено с 14 до 7. Умение теперь имеет время восстановления в 8/7/6 сек. Урон снижен на ~14%.

Способность "Лихорадка":

Длительность действия эффекта снижена с 12 до 6 сек. Урон снижен на ~5%.

Способность "Нейротоксин":

Длительность действия эффекта снижена с 12 до 6 сек. Увеличение урона с каждым уровнем эффекта снижено с 25/30/35% до 20/25/30%.

Способность "Целебная инъекция" : больше не имеет времени подготовки.

: больше не имеет времени подготовки. Способность "Переливание крови" : теперь имеет время восстановления 10 сек.

: теперь имеет время восстановления 10 сек. Способность "Панацея":

Теперь доступно только в Аспекте Исцеления. Длительность поддержания умения снижена до 2 сек. (ранее 2.5 сек.). Количество срабатываний увеличено с 4 до 8.

Способность "Поток крови":

Больше не является поддерживаемой, а накладывает на цель эффект, восстанавливающий здоровье 7 раз в течение 7 секунд. В активных Аспектах Исцеления или Поддержки каждое срабатывание эффекта восполняет некроманту по 1 капли крови. Время восстановления умения теперь составляет 6/4/2 секунды.

Способность "Реанимация" : больше не требует капли крови для применения.

: больше не требует капли крови для применения. Способность "Щит крови":

Теперь доступна только в Аспектах Исцеления и Поддержки. Теперь накладывает на цель барьер (не может быть развеян) в размере 50% от её максимального запаса здоровья, снижающий весь получаемый урон на 10/20/30%. Длительность действия эффекта сокращена до 6 секунд (ранее 15 сек.). Некромант может наложить эффект на себя, но в таком случае время восстановления умения будет увеличено в 3 раза.

Способность "Кровопускание":

Теперь длительность действия составляет 15 сек., а время восстановления 35/30/25 сек. Эффект умения больше не снижает глобальное время восстановления, однако, если у некроманта призван Страж или Кадавр, то наносимый некромантом урон увеличивается на 20%, а если призвана Душегубка, то творимое исцеление увеличивается на 10%. Некромант может 1 раз переместить область действия активного "Кровопускания".

Способность "Длань тьмы":

Больше не снижает скорость передвижения и не наносит увеличенный урон по вражеским героям. В активном Аспекте Нападения теперь наносит урон в радиусе 8 м. Наносимый урон увеличен на ~33%. В активном Аспекте Поддержки Длань удерживает противника в течение 3 сек, нанося ему урон в размере 10% от максимального уровня здоровья в секунду. В активном Аспекте Исцеления теперь накладывает на всех членов эффект, восстанавливающий 10% от максимального запаса здоровья раз в секунду в течение 5 секунд.

Способность "Тёмная мощь":

Страж больше не наносит дополнительный урон, а накладывает на некроманта дополнительный уровень эффекта "Пляшущие кости".

Бонусы Кадавра не подверглись изменениям.

Душегубка больше не накладывает на противников эффект "Беспомощность", а дополнительно увеличивает всё творимое исцеление на 3/6/10%.

Новая способность "Касание смерти" : наносит урон одиночной цели (время восстановления 7 сек).

: наносит урон одиночной цели (время восстановления 7 сек). Веха "Иссушение" : теперь "Алчные тени" при использовании накладывают на некроманта 3 уровня эффекта "Иссушение", позволяющего применять умения "Вампиризм" и "Изъятие жизни" без подготовки.

: теперь "Алчные тени" при использовании накладывают на некроманта 3 уровня эффекта "Иссушение", позволяющего применять умения "Вампиризм" и "Изъятие жизни" без подготовки. Веха "Могильный холод":

Теперь умения "Вампиризм" и "Изъятие жизни" накладывают на некроманта 1 уровень эффекта "Могильный холод", снижающего стоимость применения "Дыхания смерти" на 3/4/5 капель крови. Также, если на цели имеется эффект "Вирус", то применение "Касания смерти" снимет его и нанесёт дополнительный урон (с изученной вехой "Моровое поветрие" эффект будет применен ко всем целям в радиусе 8 м).

Веха "Мрачный жнец":

Теперь имеет только 1 уровень эффекта и не снимается при использовании усиливаемых умений. Теперь усиливает "Алчные тени", "Вирус" и "Лихорадку" на 10/20/30%.

Веха "Жрец тьмы" : теперь усиливает эффект "Мрачный жнец" на 17/34/51%, а также увеличивает урон умения Касание смерти на 10/20/30%.

: теперь усиливает эффект "Мрачный жнец" на 17/34/51%, а также увеличивает урон умения Касание смерти на 10/20/30%. Веха "Злой рок":

Теперь применение умений "Вампиризм" и "Изъятие" жизни дополнительно восполняет 1/2 капли крови. В активном Аспекте Нападения или Поддержки, "Вампиризм" и "Изъятие жизни" продлевают время действия "Лихорадки" на 0.25/0.5 секунд, а их урон увеличивается на 1530%.

Веха "Печать смерти":

Теперь "Дыхание смерти" накладывает на некроманта 1 уровень эффекта "Печать смерти" (макс. 3 уровня). Умение "Касание смерти" при применении поглотит данный эффект и нанесет дополнительный урон.

Веха "Моровое поветрие":

"Касание смерти" теперь наносит 150% своего урона всем вражеским существам (за исключением героев) в радиусе 8 м. "Дыхание смерти" дополнительно наносит 200% своего урона всем вражеским существам (за исключением героев) в радиусе 8 м. "Ритуал чумы" наносит 200% своего урона всем вражеским существам (за исключением героев) в радиусе 8 м.

Веха "Токсикоз":

Теперь увеличивает количество накладываемых уровней эффекта "Нейротоксин" на 5/10. Если на цели имеется эффект "Нейротоксин", то применение "Ритуала чумы" распространит его на все цели в радиусе 8 м.

Веха "Некроз":

Теперь умения "Вампиризм", "Изъятие жизни", "Дыхание смерти" и "Лихорадка" при нанесении урона увеличивают количество "Нейротоксина" на 6. Применение умения "Кровавый пир" увеличивает количество уровней "Нейротоксин", если таковой имеется, на всех целях в радиусе своего действия на 6. С изученной вехой "Моровое поветрие" применение "Ритуала чумы" и "Дыхания смерти" также увеличит количество уровней "Нейротоксина" на 6 на всех целях в радиусе 8 м.

Веха "Опека смерти" : умение "Дыхание смерти" при использовании накладывает на некроманта эффект "Кровавая корка" (но не чаще, чем раз в 45/30 сек.).

: умение "Дыхание смерти" при использовании накладывает на некроманта эффект "Кровавая корка" (но не чаще, чем раз в 45/30 сек.). Веха "Ритуалист" : применение "Кровавого пира" дополнительно восполняет по 1 капле крови за каждую пораженную цель под действием эффекта "Вирус".

: применение "Кровавого пира" дополнительно восполняет по 1 капле крови за каждую пораженную цель под действием эффекта "Вирус". Веха "Упоение болью" : урон, получаемый некромантом от применения "Кровавого пира" снижается до 5/0%.

: урон, получаемый некромантом от применения "Кровавого пира" снижается до 5/0%. Веха "Ритуал крови" : количество капель крови необходимых для применения "Ритуала чумы" снижается 2/4.

: количество капель крови необходимых для применения "Ритуала чумы" снижается 2/4. Веха "Омовение кровью" : теперь эффект обездвиживания доступен в любом аспекте.

: теперь эффект обездвиживания доступен в любом аспекте. Веха "Поток жизни" : теперь дополнительно сокращает время поддержания умения "Кровавый пир" на 1/2 секунды.

: теперь дополнительно сокращает время поддержания умения "Кровавый пир" на 1/2 секунды. Веха "Благословение мёртвых" : больше не увеличивает количество необходимых для применения "Алчных теней" капель крови в активных Аспектах Поддержки и Исцеления.

: больше не увеличивает количество необходимых для применения "Алчных теней" капель крови в активных Аспектах Поддержки и Исцеления. Веха "Мир снов" : теперь позволяет применить умение "Мир призраков" без подготовки.

: теперь позволяет применить умение "Мир призраков" без подготовки. Веха "Эгида тьмы" : позволяет раз в 60 сек. во время боя повторно призвать своего прислужника без затрат капель крови.

: позволяет раз в 60 сек. во время боя повторно призвать своего прислужника без затрат капель крови. Веха "Последняя жертва" : теперь доступна только в Аспектах Поддержки и Исцеления.

: теперь доступна только в Аспектах Поддержки и Исцеления. Веха "Плотность тени" : теперь увеличивает объём урона, поглощаемого эффектом "Заботливая тень" на 50/75/100%.

: теперь увеличивает объём урона, поглощаемого эффектом "Заботливая тень" на 50/75/100%. Веха "Шаг сквозь тени":

В активном Аспекте Поддержки теперь накладывает на всех членов группы в радиусе 40 м эффект "Защита" на 2 сек. В активном Аспекте Исцеления теперь накладывает на всех членов группы в радиусе 20 м эффект "Поток крови".

Веха "Вопль баньши" : эффект больше не может быть снят любым некромантом, а только хозяином Душегубки, которая его наложила.

: эффект больше не может быть снят любым некромантом, а только хозяином Душегубки, которая его наложила. Веха "Гемотоксин" : длительность действия эффекта снижена с 9 до 6 сек, частота срабатывания увеличена с 1.5 до 1 сек.

: длительность действия эффекта снижена с 9 до 6 сек, частота срабатывания увеличена с 1.5 до 1 сек. Веха "Прочные кости" : теперь увеличивает объём урона, поглощаемого эффектом "Костяной щит" на 50/75/100%.

: теперь увеличивает объём урона, поглощаемого эффектом "Костяной щит" на 50/75/100%. Веха "Дар боли":

Бонус к урону атак Стража снижен до 100/150/200% (ранее 100/200/300%), теперь дополнительно увеличивает скорость атаки Стража на 20/30/40%. Теперь также увеличивает урон от атак Кадавра на 50/75/100%.

Веха "Вестник мора" : теперь каждый раз, когда "Вирус" наносит урон, на Кадавра накладывается эффект "Вестник мора". Атакуя противника, Кадавр поглощает 1 уровень данного эффекта и наносит дополнительный урон.

: теперь каждый раз, когда "Вирус" наносит урон, на Кадавра накладывается эффект "Вестник мора". Атакуя противника, Кадавр поглощает 1 уровень данного эффекта и наносит дополнительный урон. Веха "Обречённость" : теперь "Касание смерти", при наличии на некроманте эффекта "Печати смерти", наложит на всех противников в радиусе 8 м эффект "Обречённость" (макс. 6) из расчёта: 1 уровень "Печати смерти" = 2 уровня "Обречённости".

: теперь "Касание смерти", при наличии на некроманте эффекта "Печати смерти", наложит на всех противников в радиусе 8 м эффект "Обречённость" (макс. 6) из расчёта: 1 уровень "Печати смерти" = 2 уровня "Обречённости". Веха "Острые симптомы":

Теперь применение умения "Касание смерти" к противнику с уровнем здоровья 30% и ниже нанесёт дополнительный урон. В Аспекте Поддержки урон умения "Касание смерти" увеличивается на 10/20/30%.

Веха "Побочные эффекты":

Теперь применение умения "Касание смерти" к противнику с уровнем здоровья 30% и ниже наложит на него эффект "Увядающая жизнь", наносящий урон раз в 1 секунду в течение 10 секунд. Также, применение "Касание смерти" дополнительно восполнит 5 капель крови.

Веха "Судороги" : шанс срабатывание теперь составляет 7.5/15%.

: шанс срабатывание теперь составляет 7.5/15%. Веха "Кредо целителя" : больше не снижает получаемый урон на 10/20/30% при применении умения "Поток крови".

: больше не снижает получаемый урон на 10/20/30% при применении умения "Поток крови". Веха "Клеточное восстановление" : теперь дополнительно увеличивает исцеление от умения "Кровавый пир" на 10/20/30%

: теперь дополнительно увеличивает исцеление от умения "Кровавый пир" на 10/20/30% Веха "Кровавый пакт":

Теперь эффект может быть получен и вне боя, однако длительность его действия теперь составляет 30 сек. Максимальное количество уровней эффекта снижено до 50, прирост к силе исцеления увеличен с 0.1% до 0.2%. Теперь "Целебная Инъекция" дарует некроманту 2 уровня эффекта "Кровавый пакт" (ранее "Поток крови").

Веха "Стимуляция" : теперь некромант, применяя умение "Реанимация" при наличии 50 уровней эффекта "Кровавый пакт", наложит на цель эффект "Щит крови" (но не чаще, чем раз в 40/30 сек.).

: теперь некромант, применяя умение "Реанимация" при наличии 50 уровней эффекта "Кровавый пакт", наложит на цель эффект "Щит крови" (но не чаще, чем раз в 40/30 сек.). Веха "Власть над Плотью":

Одноимённый эффект теперь может наложить только умение "Целебная инъекция". Исцеление умением "Целебная инъекция" дополнительно увеличивается на 15/20/25%.

Веха "Геодинамика" : больше не снижает время восстановления умения "Узы крови".

: больше не снижает время восстановления умения "Узы крови". Веха "Приток храбрости" : применение некромантом умения "Шаг сквозь тени" теперь накладывает на его группу эффект "Храбрость".

: применение некромантом умения "Шаг сквозь тени" теперь накладывает на его группу эффект "Храбрость". Веха "Пиршество" : применение некромантом умения "Кровавый пир" теперь накладывает на его группу эффект "Жажда крови".

: применение некромантом умения "Кровавый пир" теперь накладывает на его группу эффект "Жажда крови". Изменено расположение вех и умений.

Гильдия

Доминион

Проведены работы по улучшению баланса карт "Лабиринт Гласов" и "Развалины Северска".

В подборе участников для Тренировочного Доминиона теперь будут принимать участие игроки с разных серверов.

Сражения и приключения

Астральные острова

Троеполье: Улучшена визуализация умения "Усыпление" у Голодной вампирши и Ласковой вампирши.

Героические приключения

Медная гора: Исправлена ошибка, из-за которой Огневушка-поскакушка в ряде случаев оставалась на месте во время использования умения "Огненный вихрь".

Исправлена ошибка, из-за которой Огневушка-поскакушка в ряде случаев оставалась на месте во время использования умения "Огненный вихрь". Лаборатория №731: Исправлена ошибка, из-за которой Сторожевой механоид мог перестать использовать способности и прекратить какие-либо действия.

Исправлена ошибка, из-за которой Сторожевой механоид мог перестать использовать способности и прекратить какие-либо действия. Огнехлад: