В Аллоды онлайн установлено обновление 16.1

Общее

Произведён сброс имён неактивных персонажей.

[подписка] Стоимость Фолианта потаённых талантов снижена до 10000 эмбриума.

Стоимость Фолианта потаённых талантов снижена до 10000 эмбриума. [подписка] Изменен способ получения Свитков Таинств, Страниц дневников Данаса и фрагментов Трактата о совершенстве.Перечисленные предметы больше нельзя приобрести за реальгар.

Изменен способ получения Свитков Таинств, Страниц дневников Данаса и фрагментов Трактата о совершенстве.Перечисленные предметы больше нельзя приобрести за реальгар. Свитки Таинств теперь можно приобрести в Царстве Стихии у Евгения Лойкова.

Страницы дневника Данаса теперь можно приобрести на Кадагане у Номарх Танафрити.

Фрагменты Трактата о совершенстве теперь можно приобрести в Руинах Ал-Риата у Розы ди Тристес.

Клиент и интерфейс

Различные изменения, направленные на повышение стабильности и быстродействия игрового клиента.

Исправлена проблема, связанная с некорректным переключением разрешения текстур, что могло приводить к их отображению в низком качестве даже на близкой дистанции.

Оптимизировано кэширование шейдеров, что должно сократить количество случаев их преждевременной повторной загрузки.

Клиент теперь дополнительно уведомляет графический драйвер о необходимости использовать высокопроизводительный видеоадаптер в системах с наличием дополнительного интегрированного видеоядра.

32-битный (x86) клиент игры перестанет поддерживаться в обновлении 17.0. Переключить игровой клиент в 64-битный режим можно в настройках игры в Игровом центре.

Мир

Продолжение сюжета на Кадагане

Кадаган, аллод бескрайних пустынь и древних технологий, охвачен вихрем перемен. Восточная часть этого острова, символ прогресса, стала ареной тайных войн, и в песках зреет заговор, способный перевернуть саму суть Сарнаута. Пока Нефер Ур, архитектор «Каркаса», созидает «Новую Реальность», которая должна покончить с угрозой Тэпа, восставшие роботы, культисты Тэпа и таинственные пришельцы сплели собственную паутину интриг... Теперь лишь от решений героя зависит будущее целого мира. Получив послание от Негуса Шупону, вы отправитесь на восток Кадагана, где манарельс, едва запущенный, уже стал мишенью саботажа. В спутники вам дают Саранг Кидо — агентессу Нефер Ура с острым умом и скептическим характером. Уже на вокзале вас ждёт первое испытание и попасть на восточную часть аллода, где располагаются многочисленные научные лаборатории и полигоны будет не так-то просто. Чтобы «Новая реальность» воплотилась необходимо сделать немало: лишь помощь оставшимся руководителям проектов, Негусам, сможет сдвинуть реализацию великого проекта «Каркас» с мёртвой точки.

Классы

Улучшена логика просчета общего времени восстановления, особенности работы которой ранее приводили к его увеличению на ~100 мс на стороне игрового клиента.

В окне "Карьера" появилась возможность сменить класс персонажа.

Воспользоваться функцией могут персонажи 10 уровня и выше. Для смены класса необходимо наличие "Крупиц души", начисляемых в количестве 1 шт. каждый четверг (макс. 4). Дополнительные Крупицы души можно получить за выполнение заданий "Ни дня без подарка!" (1 шт. за каждые 7 выполненных заданий). Душа Творца теперь расходуется при применении, однако дарует возможность менять класс без затрат "Крупиц души" в течение времени своего действия. По техническим причинам данный функционал будет временно отключен в версии 16.0.01.12 и станет доступен после установки следующего обновления.

Демонолог

Всем демонологам будет доступно бесплатное перераспределение талантов и вех развития у наставников до 1 мая (включительно).

Характеристика "Господство" теперь увеличивает весь физический урон, астральный урон и урон Тьмой, наносимый демонологом.

Новое умение "Извращение" – усиленная версия "Осквернения". "Извращение" и "Осквернение" теперь повышают одержимость на 10 ед. при применении в человеческом облике, как и в демонических формах.

Умение "Вторжение":

Время поддержания теперь составляет 4 секунды, каждую секунду призывается по одному демону. Демоны существуют 20 секунд, наносимый ими урон существенно увеличен. На 2 ранге умения демоны также накладывают на цель эффект "Следы от укусов" (суммируется до 25 раз), увеличивающий получаемый от их укусов урон на 1% за каждый уровень эффекта (может быть развеян). На 3 ранге умение призывает дополнительного демона. Скорость передвижения демонов увеличена на ~40%, они больше не используют рывок и не замедляют цель. Демоны неуязвимы к урону и не могут быть целью направленных умений (но могут получать эффекты замедления/контроля от умений по области). Теперь классовые способности и эффекты демонолога, увеличивающие наносимый урон, распространяются также на призванных демонов. Исключения составляют эффекты увеличения урона от демонических форм, и эффекты вех "Убийца героев" и "Теневой охотник", привязанные к демоническим формам. Умение больше не расходует одержимость.

Умение "Пожиратель Искр":

Урон, наносимый взрывом при пожирании снижен на ~20%. Бонус к дополнительному здоровью и уменьшение максимального здоровья пожранных целей снижены до 20% (ранее 25%).

Умение "Сигил распада":

Наносимый урон снижен на ~30%, умение теперь срабатывает на всех противников в радиусе взрыва, нанося им урон и накладывая эффект "Уязвимость". Время восстановления на низких рангах увеличено до 120/90/60 сек. (ранее 90/75/60 сек.).

Радиус действия увеличен до 5 м.

Умение "Искушение": время восстановления увеличено до 120/90/60 сек. (ранее 60/45/30 сек.).

Умение "Мания": теперь увеличивает получаемый урон на 10% (ранее 5%).

Умение "Поток хаоса": больше не накладывает на противников эффект "Уязвимость" и не требует прямой видимости между демонологом и противниками вокруг основной цели.

Умение "Сфера отрицания": больше не даёт иммунитета к контролю на время поддержания.

Умение "Завеса тьмы": теперь снижает только урон от существ, получаемый демонологом.

Умение "Последний ритуал": теперь требует активный Аспект Нападения.

Новая веха "Хаотичные вероятности" (Аспекта Нападения): увеличивает шанс нанести критический урон на 4/8/12%, но снижает величину критического урона на 3.33/6.66/10%. Также увеличивает вероятность срабатывания эффектов от вех "Вечная пытка" и "Пробуждающаяся ярость" на 4/8/12% от текущего значения.

Новая веха "Нигилизм" (Аспект Защиты): позволяет "Cфере отрицания" дополнительно уменьшать получаемый урон на 5/10/15%, а также каждую секунду поддержания снижать оставшееся время восстановления умений "Апофеоз" и "Перерождение" на 2/4/6%.

Новая веха "Необратимое осквернение": увеличивает дополнительную генерацию одержимости за счёт показателя господства на 50/100%, но также увеличивает время восстановления "Осквернения" и "Извращения" до 7 сек. В Аспекте Нападения "Осквернение" и "Извращение" наносят на 25/50% больше урона и дополнительно генерируют 6/12 ед. одержимости.

Новая веха "Сигил уничтожения": снижает время восстановления "Сигила распада" на 15/30%, а также позволяет ему наносить на 15/30% больше урона противникам, находящимся под действием "Искушения".

Веха "Вечная пытка":

Теперь при применении "Терзаний" с шансом 16/32/48% демонолог сможет в течение 6 сек. применить умение повторно. Время восстановления умения отсчитывается с момента первого применения. При повторном применении умений не срабатывает эффект от способности "Рваная рана", а также не может повторно сработать эффект от "Вечной пытки".

Веха "Рваная рана": длительность действия накладываемого эффекта теперь составляет 2/3/4 сек. (ранее 2.5/3/3.5 сек.).

Веха "Эрратика пламени":

Больше не накладывает Трусость на противников (эффект перенесён в веху "Проклятое пламя"). Теперь позволяет "Потоку хаоса" в начале применения нанести дополнительный урон противникам, находящимся под действием "Тёмного пламени".

Веха "Познание силы": эффект "Познание силы" теперь суммируется до 5 раз и увеличивает наносимый урон на 1/2/3% за каждый уровень эффекта (ранее 5/10/15% при достижении 10 уровней эффекта).

Веха "Мощь хаоса": бонус к урону увеличен до 10/20/30% (ранее 10/15/20%).

Вехи "Тёмная сторона" и "Тотальные разрушения": бонус к урону снижен до 3/6/9/12% (ранее 6/12/18/24%).

Веха "Упоение хаосом": бонус к урону снижен до 8/16/24% (ранее 9/18/27%).

Веха "Демоническая кожа": снижение получаемого урона увеличено до 7/14/21% (ранее 6/12/18%).

Веха "Непрощающий хаос": доля возвращаемого урона снижена до 3/6/9% (ранее 5/10/15%).

Изменено расположение вех и умений.

Изменены иконки некоторых вех и умений.

Некромант

Всем некромантам будет доступно бесплатное перераспределение талантов и вех развития у наставников до 1 мая (включительно).

Способность "Кровопускание":

Теперь на 15 сек. накладывает на некроманта одноимённый эффект, снижающий получаемый им урон, время восстановления и подготовки умений на 10%, но расходующий 1% от его максимального уровня здоровья в секунду. Если призваны Страж или Кадавр, то наносимый некромантом урон дополнительно увеличивается на 20%. Если призвана Душегубка, то творимое некромантом исцеление дополнительно увеличивается на 10%.

Способность "Шаг сквозь тени": для применения умения больше не требуется цель. Теперь некромант перемещается в направлении своего взгляда.

Новая веха "Чумные споры": применение "Ритуала чумы" к цели, находящейся под действием "Нейротоксина", накладывает на все враждебные цели в радиусе 8 м от нее эффекты "Вирус" и "Лихорадка".

Веха "Судороги": шанс срабатывание увеличен с 7.5/15% до 15/20%.

Веха "Пагуба":

Теперь при активном Аспекте Поддержки длительность действия эффекта "Алчные тени" продлевается на 2/4/6 сек. При изученной вехе "Иссушение" некромант будет дополнительно получать её эффект каждые 10 сек., пока активны "Алчные тени".

Язычник

Способность "Владыка леса": призываемый Владыка теперь невосприимчив к урону.

Способность "Рёв вожака":

Больше не требует указания области применения. Теперь применяется моментально, без предварительной подготовки умения питомцем.

Радиус действия умения увеличен до 40 м (ранее 10 м).

Веха "Гадючий клык": теперь дополнительно увеличивает дальность действия умения "Ядовитый шип" до 30/40 м.

Сражения и приключения

Астральные острова

Открыт доступ в пурпурный слой астрала. Сброшены астральные ключи, находящиеся у персонажей. Всем персонажам начислено 42 новых ключа.

Рейтинговые поединки: Рейтинговый сезон завершен, разосланы награды.

Героические приключения

Сезон обычных героических приключений завершен. Разосланы награды за наиболее выдающиеся успехи в покорении героических приключений. Сезон астральных героических приключений завершен. Разосланы награды за наиболее выдающиеся успехи в покорении астральных героических приключений. Имеющиеся на руках у персонажей "Сосуды с кровью Арейсии", "Бесконечные эликсиры астрального зрения" и "Бесконечные тоники волшебной брони" удалены. Стало доступно новое героическое приключение - Висячие сады.

Тающий остров