Выживание на летающих островах в релизном трейлере красочной выживалки Aloft

Издатель Funcom и разработчик Astrolabe Interactive Inc. выпустили в ранний доступ игру Aloft, которая позволяет исследовать небесный мир из парящих островов и превращать их в летающие корабли. В этой песочнице на выживание вы можете играть в одиночку или с друзьями в кооперативе до 8 человек.

Мир Aloft состоит из плавучих островов, созданных ветром. Игроки парят между ними на планерах, собирают ресурсы, строят дома и управляют ветром с помощью парусов и штурвалов. Помимо строительства, вам предстоит восстанавливать разрушенные экосистемы, заниматься земледелием и бороться с порчей, угрожающей миру.

Игра уже получила 83% положительных отзывов в Steam. С момента выхода раннего доступа Aloft предлагает три биома, а игроки могут делиться своими творениями через Steam Workshop и присоединяться к друзьям со своими летающими островами.

В течение раннего доступа разработчики обещают новые функции и улучшения, активно прислушиваясь к отзывам сообщества. Начните свое небесное приключение в Aloft уже сегодня!