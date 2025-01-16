Выживание на летающих островах в релизном трейлере красочной выживалки Aloft

Издатель Funcom и разработчик Astrolabe Interactive Inc. выпустили в ранний доступ игру Aloft, которая позволяет исследовать небесный мир из парящих островов и превращать их в летающие корабли. В этой песочнице на выживание вы можете играть в одиночку или с друзьями в кооперативе до 8 человек.
Мир Aloft состоит из плавучих островов, созданных ветром. Игроки парят между ними на планерах, собирают ресурсы, строят дома и управляют ветром с помощью парусов и штурвалов. Помимо строительства, вам предстоит восстанавливать разрушенные экосистемы, заниматься земледелием и бороться с порчей, угрожающей миру.
Игра уже получила 83% положительных отзывов в Steam. С момента выхода раннего доступа Aloft предлагает три биома, а игроки могут делиться своими творениями через Steam Workshop и присоединяться к друзьям со своими летающими островами.
В течение раннего доступа разработчики обещают новые функции и улучшения, активно прислушиваясь к отзывам сообщества. Начните свое небесное приключение в Aloft уже сегодня!
Если она похожа на Рафт, то я пожалуй возьму. Рафт приколный ))
Ну, как минимум графикой, по описанию геймплея и даже чем-то в логотипе, похоже на то. В любом случае выглядит как минимум интересно, так ещё и 8 игроков... Попробовать можно, я думаю. Только вот цена как у той же Эншраудед смущает, что-то я сомневаюсь что там столько же контента.
Показывают красивое!