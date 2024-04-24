Разработчики Alone in the Dark увольняют сотрудников

Через месяц после запуска Alone in the Dark разработчик Pieces Interactive увольняет сотрудников. Неизвестно, сколько человек было сокращено. Новость об увольнениях появилась, когда сотрудники начали публиковать о них сообщения в Интернете.
«Меня увольняют», — написала аналитик по обеспечению качества Хелена Хансен. «Я сделаю пост получше со своими ссылками и всем остальным, как только чувства уляжутся, но ох. Прямо сейчас мое сердце разрывается от боли за себя и моих коллег».
На данный момент Хансен остается единственным человеком, подтвердившим увольнения, однако она конкретно упомянула слово «коллеги», что означает более масштабные увольнения в компании. Pieces Interactive базируется в Швеции и принадлежит Embracer Group . В понедельник было объявлено, что Embracer Group будет разделена на три отдельные компании.
"Аналитик по обеспечению качества" это благодаря ей игра вышла ненадлежащего качества,что испортило релиз и сократило продажи? Канает пусть,со своим сердцем
а другие не причём?))) рты заткнули и молчали о качестве? получается соучастники, за такое статья есть
Судя по игре было за что увольнять.
Раменское
ща шляпу снимет
Похоже, продажи игры не порадовали начальство.
И правильно делают
Ну дак за такой фекалий нужно наказывать, не смута конечно но тоже кал
их всех поголовно надо уволить за такой кал