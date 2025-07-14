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The Alters 13.06.2025
Адвенчура, Выживание, Научная фантастика
8.3 430 оценок

Восстание отменено: The Alters исправила поведение клонов и убрала сгенерированный ИИ текст

butcher69 butcher69

11 bit studios выпустила обновление для The Alters после того, как игра достигла отметки в 280 тысяч проданных копий. Патч исправляет целый ряд проблем, включая бунтарское поведение Альтеров, сбои в ключевых квестах и общую нестабильность игры. Устранена ошибка, из-за которой персонажи отказывались собираться в финальный день, а также доработаны их побочные истории.

The Alters "Патч - v1.1.0.82"

Разработчики заменили спорный сгенерированный ИИ текст в командном центре на новый — написанный вручную. Субтитры в видеороликах Social Room также очищены от машинного перевода. Помимо этого, патч устраняет баги с коллизиями, звуком, масштабированием интерфейса и другими элементами. С полным списком примечаний к патчу можно ознакомиться по этой ссылке.

The Alters доступна на Xbox Series X/S, PlayStation 5 и ПК (включая Game Pass).

17
7
Комментарии: 7
Ваш комментарий
Andrey Dread

Так и не смог заставить себя доиграть в этот бредовый сюжет. После того, как механик устроил саботаж из-за того, что Я ВСЕМ СПАС ЖИЗНЬ и внедрил им чипы!!! Он свалил куда-то с Альтером (психологом) на какой то развалюхе, на безжизненной планете, без еды и т.д. с вероятностью сдохнуть мучительной смертью в 100% шансе, я понял, что сюжет писал какой-то школьник и удалил этот бред...А так задумка не плоха.

6
sapov

Так у них хто ещё с первого фростпанка. Во второй хоть не уходят, а воевать за власть начинают

Laver1

Блин, прям как в жизни. Я все раздумывал покупать. Но этот комментарий мя убедил купить эту игру со столь жизненным сюжетом. Спасибо.

3
Roayal cat Laver1

Подобные коменты уже оправдывают существование игры более чем полностью

1
Umbrella68rus

Замах на лям, удар на сотку.

Сюжет интригует в начале, но геймплей и развязка не очень впечатляют.

YouCantStopMe

лучше бы баг с овцой поправили. задолбал он