Восстание отменено: The Alters исправила поведение клонов и убрала сгенерированный ИИ текст

11 bit studios выпустила обновление для The Alters после того, как игра достигла отметки в 280 тысяч проданных копий. Патч исправляет целый ряд проблем, включая бунтарское поведение Альтеров, сбои в ключевых квестах и общую нестабильность игры. Устранена ошибка, из-за которой персонажи отказывались собираться в финальный день, а также доработаны их побочные истории.

Разработчики заменили спорный сгенерированный ИИ текст в командном центре на новый — написанный вручную. Субтитры в видеороликах Social Room также очищены от машинного перевода. Помимо этого, патч устраняет баги с коллизиями, звуком, масштабированием интерфейса и другими элементами. С полным списком примечаний к патчу можно ознакомиться по этой ссылке.

The Alters доступна на Xbox Series X/S, PlayStation 5 и ПК (включая Game Pass).