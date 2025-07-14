Восстание отменено: The Alters исправила поведение клонов и убрала сгенерированный ИИ текст

11 bit studios выпустила обновление для The Alters после того, как игра достигла отметки в 280 тысяч проданных копий. Патч исправляет целый ряд проблем, включая бунтарское поведение Альтеров, сбои в ключевых квестах и общую нестабильность игры. Устранена ошибка, из-за которой персонажи отказывались собираться в финальный день, а также доработаны их побочные истории.
Разработчики заменили спорный сгенерированный ИИ текст в командном центре на новый — написанный вручную. Субтитры в видеороликах Social Room также очищены от машинного перевода. Помимо этого, патч устраняет баги с коллизиями, звуком, масштабированием интерфейса и другими элементами. С полным списком примечаний к патчу можно ознакомиться по этой ссылке.
The Alters доступна на Xbox Series X/S, PlayStation 5 и ПК (включая Game Pass).
Так и не смог заставить себя доиграть в этот бредовый сюжет. После того, как механик устроил саботаж из-за того, что Я ВСЕМ СПАС ЖИЗНЬ и внедрил им чипы!!! Он свалил куда-то с Альтером (психологом) на какой то развалюхе, на безжизненной планете, без еды и т.д. с вероятностью сдохнуть мучительной смертью в 100% шансе, я понял, что сюжет писал какой-то школьник и удалил этот бред...А так задумка не плоха.
Так у них хто ещё с первого фростпанка. Во второй хоть не уходят, а воевать за власть начинают
Блин, прям как в жизни. Я все раздумывал покупать. Но этот комментарий мя убедил купить эту игру со столь жизненным сюжетом. Спасибо.
Подобные коменты уже оправдывают существование игры более чем полностью
Замах на лям, удар на сотку.
Сюжет интригует в начале, но геймплей и развязка не очень впечатляют.
лучше бы баг с овцой поправили. задолбал он