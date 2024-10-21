Фанат починил ремастер American McGee's Alice спустя 13 лет

У почти забытого ремастера American McGee's Alice было много технических проблем, которые Electronic Arts так и не решила. Только сейчас это удалось одному фанату.
Когда Electronic Arts выпустила Alice: Madness Returns в 2011 году, она включала American McGee's Alice, первую часть серии, в качестве дополнительных бонусов к Complete edition. Однако это была не та же игра, что и в 2000 году. Вместо этого это был практически полноценный ремастер. Однако в техническом плане этот проект оставлял желать лучшего. Благо это перестало быть проблемой благодаря модификации VorpalFix.
- Большинство технических ошибок было исправлено.
- Многие элементы, такие как сцены, интерфейс или меню, были ужасно растянуты при игре в широкоэкранных разрешениях. С модом это больше не проблема
- Также была добавлена поддержка пользовательских разрешений и функция v-sync.
- Теперь можно запустить игру без Alice: Madness Returns.
- Если кому-то не нравятся ремастерированные модели персонажей, мод предлагает возможность отключить их.
- Мод заставляет модели всегда отображаться в самом высоком качестве (раньше система LOD делала так, что когда персонажи были немного дальше, отображались их упрощенные версии).
- Вы также можете свободно устанавливать целевой fps, а также настраивать FOV (ширину поля зрения).
В целом VorpalFix исправляет практически все недостатки ремастера, позволяя в полной мере насладиться игрой.
Вы можете скачать модификацию бесплатно с нашего сайта по ссылке ниже.
Олд бат голд, десу
Ну, теперь можно и перепройти.
Спасибо тебе VorpalFix.