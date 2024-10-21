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American McGee's Alice 05.12.2000
Экшен, Платформер, От третьего лица
8.9 420 оценок

Фанат починил ремастер American McGee's Alice спустя 13 лет

monk70
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У почти забытого ремастера American McGee's Alice было много технических проблем, которые Electronic Arts так и не решила. Только сейчас это удалось одному фанату.

Когда Electronic Arts выпустила Alice: Madness Returns в 2011 году, она включала American McGee's Alice, первую часть серии, в качестве дополнительных бонусов к Complete edition. Однако это была не та же игра, что и в 2000 году. Вместо этого это был практически полноценный ремастер. Однако в техническом плане этот проект оставлял желать лучшего. Благо это перестало быть проблемой благодаря модификации VorpalFix.

  • Большинство технических ошибок было исправлено.
  • Многие элементы, такие как сцены, интерфейс или меню, были ужасно растянуты при игре в широкоэкранных разрешениях. С модом это больше не проблема
  • Также была добавлена ​​поддержка пользовательских разрешений и функция v-sync.
  • Теперь можно запустить игру без Alice: Madness Returns.
  • Если кому-то не нравятся ремастерированные модели персонажей, мод предлагает возможность отключить их.
  • Мод заставляет модели всегда отображаться в самом высоком качестве (раньше система LOD делала так, что когда персонажи были немного дальше, отображались их упрощенные версии).
  • Вы также можете свободно устанавливать целевой fps, а также настраивать FOV (ширину поля зрения).

В целом VorpalFix исправляет практически все недостатки ремастера, позволяя в полной мере насладиться игрой.

Вы можете скачать модификацию бесплатно с нашего сайта по ссылке ниже.

American McGee's Alice "VorpalFix - исправление ошибок и улучшение графики"
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