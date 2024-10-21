Фанат починил ремастер American McGee's Alice спустя 13 лет

У почти забытого ремастера American McGee's Alice было много технических проблем, которые Electronic Arts так и не решила. Только сейчас это удалось одному фанату.

Когда Electronic Arts выпустила Alice: Madness Returns в 2011 году, она включала American McGee's Alice, первую часть серии, в качестве дополнительных бонусов к Complete edition. Однако это была не та же игра, что и в 2000 году. Вместо этого это был практически полноценный ремастер. Однако в техническом плане этот проект оставлял желать лучшего. Благо это перестало быть проблемой благодаря модификации VorpalFix.

Большинство технических ошибок было исправлено.

Многие элементы, такие как сцены, интерфейс или меню, были ужасно растянуты при игре в широкоэкранных разрешениях. С модом это больше не проблема

Также была добавлена ​​поддержка пользовательских разрешений и функция v-sync.

Теперь можно запустить игру без Alice: Madness Returns.

Если кому-то не нравятся ремастерированные модели персонажей, мод предлагает возможность отключить их.

Мод заставляет модели всегда отображаться в самом высоком качестве (раньше система LOD делала так, что когда персонажи были немного дальше, отображались их упрощенные версии).

Вы также можете свободно устанавливать целевой fps, а также настраивать FOV (ширину поля зрения).

В целом VorpalFix исправляет практически все недостатки ремастера, позволяя в полной мере насладиться игрой.

Вы можете скачать модификацию бесплатно с нашего сайта по ссылке ниже.