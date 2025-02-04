Разработчики SCS посетили Луизиану чтобы изучить все детали

В сентябре 2023 года группа из нашей команды American Truck Simulator Map отправилась в путешествие по США в исследовательской поездке. Это включало в себя сбор исследовательских материалов и ссылки для нашего предстоящего DLC Louisiana. В этом сообщении мы поделимся их захватывающим путешествием по штату и опыту, который они имели на этом пути!

Поездка состояла из 5 членов, Поли, нашего специалиста по активам; Зузу, наш дорожный специалист; Ашка, наш специалист по растительности и скалам; Войта, один из наших более старших дизайнеров карт; и Давидо, лидер для DLC Луизианы. Мы поговорили с каждым из них, чтобы поделиться с вами своим личным опытом и тем, что они узнали и собрали из этой поездки.

Эта поездка не была исключительно для Луизианы, но служила нескольким целям, как нам объясняет Давидо. «Некоторые из моих коллег и я участвовали в деловой поездке в США, которая включала исследования и путешествия по различным штатам. Тем не менее, мы больше всего сосредоточились на Арканзасе и Луизиане, так как в то время мы уже знали, что эти два штата стали следующими в производстве ».

«Когда мы вошли в Луизиана, я ехал по I-10 из Техаса, и сразу после того, как граница была желанным центром, где мы сделали нашу первую остановку»,-говорит нам Зузу. «Нас приветствовали знаки, в которых говорилось, что« не кормите аллигаторов »и« будьте в курсе змей », - добавляет Ашка:« Было также красивое озеро, полное плавающих островов водных гиацинтов, деревянные дорожки через лес, покрытый испанским мхом и гигантскими пауками Полем Мы сразу же знали, что это состояние будет особенным ».

«Моим первым впечатлением при выходе из машины было то, что воздух действительно влажный и теплый», - сказал нам Зузу. Давидо продолжает делиться «для людей, впервые приезжающих в штаты из Европы, самым большим сюрпризом является, вероятно, обширность и расстояния между всем, а также общего размера. Конечно, у нас тоже есть большие города с небоскребами в Европе, но я имею в виду больше о том, что вы не замечаете на первый взгляд, такие как бордюры и парковочные места, которые предназначены для больших внедорожников. Также гидранты, знаки, барьеры и мусорные баки. Иногда для удовольствия мы сфотографировались с этими объектами, чтобы позже могли лучше оценить их размер по отношению к человеческому телу ».

В дополнение к изучению городов и захвате общей атмосферы южных Соединенных Штатов, команда стремилась посетить несколько ключевых моментов, включая промышленные зоны и исторические достопримечательности. «Мы посетили известные места, такие как район Порт-Фурхон, крупный морской порт, поддерживающий оффшорные нефтяные платформы и буровые установки, а также плантацию дубового переулка. Игроки могут рассчитывать на то, чтобы испытать эти места в той или иной форме », - поделился Давидо.

«В городах мы сосредоточились в основном на исторических центрах и значительных достопримечательностях, поскольку наша цель - сделать каждый город узнаваемым и подлинным. Мы стремимся запечатлеть уникальную сущность места, чтобы местные жители или те, кто знаком с ним, могли мгновенно идентифицировать его. Чтобы сделать это, мы сделали точку, чтобы пройти или выделить самые знаковые достопримечательности. Мы также старались включить ключевые отрасли, расположенные в этом районе, хотя мы были ограничены временем и не могли видеть все, что хотели ».

«Я был сосредоточен больше на зданиях, объектах, их размере и деталях», - делится Поли. «Поскольку моя позиция подключает команду Mappers и команду 3D -создателей активов, я хотел принести им как можно больше фотографий. Мой коллега и я сделали сравнительные снимки, чтобы показать масштаб объектов, захваченных материалов и даже задокументированных с трудом видом на задние стороны знаковых зданий. Честно говоря, я едва увидел место вне объектива камеры, ха -ха ».

«На более личной записке эта поездка была как мечта. Когда я был маленьким, моя бабушка показывала мне фотографии из своей поездки в США, и тогда я влюбился в страну. Она также посетила Луизиану, поэтому мне было интересно стоять в тех же местах, где она была 21 год назад. После этой поездки я не могу перестать думать о возвращении в штаты и вкладывает еще большую страсть в свою работу для ATS ».

«Как человек, который был сосредоточен на макетах дорог, мне очень нравилось ездить по всем этим мостам над болотами и даже над морем, когда мы посетили Порт -Фурхон». Зузу говорит нам: «Конечно, мне также нравилось видеть массивные комплексы развязки в Новом Орлеане и в других крупных городах. Опыт их в реальной жизни дал мне совершенно новую перспективу с тех пор, как до сих пор я видел их только на фотографиях и на улице. То же самое касается остановки грузовика, было невероятно видеть их близко ».

«Когда мы проходили через Новый Орлеан, мы увидели так много живых мест, наполненных людьми и музыкой. Когда мы посетили парк Луи Армстронг, я воспользовался возможностью, чтобы купить LP, чтобы вернуть домой мои бабушки и дедушки. Мой дедушка плакал от слез радости, когда я дал ему его. Сделать его таким счастливым было таким душераздирающим, и я хотел поделиться этим маленьким моментом ».

«Еще одним замечательным опытом было посещение фабрики Табаско на острове Эйвери», - делится Войта. «У нас был полный тур не только по острову и его прекрасной природе, но и внутри самой фабрики. Мы узнали об истории компании и процессе создания Табаско. В конце тура мы посетили их сувенирный магазин и даже почувствовали, как попробовать разнообразные мороженое с ароматием табаско ».

«Мы также посетили Gardens Jungle, огромный, потрясающий парк, созданный владельцем острова и основателем Tabasco», - добавил Ашка. «Весь остров чувствовал себя как -то из сказки: обширные дубовые деревья с ветвями, которые достигли земли, драпированные в испанском мхе; живописные пути; и пруды, заполненные цаплями и аллигаторами ».

«Благодаря этому визиту в штат Луизиана, я считаю, что мы сможем предоставить еще более захватывающий опыт». Зузу говорит нам: «Я искренне благодарен за то, что был частью этого путешествия, и я надеюсь, что мы сможем принести аналогичный опыт для всех вас через нашу предстоящую карту DLC».

Мы надеемся, что вам понравилось читать все о исследовательской поездке Луизианы! Мы с нетерпением ждем возможности поделиться больше о разработке этого предстоящего DLC для American Truck Simulator с вами здесь, в нашем официальном блоге. Если вы взволнованы, чтобы исследовать Луизиана, обязательно добавьте ее в свой список пожеланий Steam! До следующего раза, продолжайте ехать!

American Truck Simulator - Louisiana