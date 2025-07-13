Разработчики SCS посетили Южную Дакоту чтобы изучить все детали

Несколько недель назад мы объявили, что уже началась работа над расширением карты Южной Дакоты для American Truck Simulator. А теперь, прежде чем мы будем готовы поделиться другими новостями из игры, мы хотели бы показать вам интервью с Саймоном, разработчиком карты, который расскажет вам больше об их исследовательской поездке в штат Маунт-Рашмор!

В августе 2023 года члены команды разработчиков карты Южной Дакоты отправились в увлекательное путешествие по Небраске, Айове и Южной Дакоте. "В то время Южная Дакота все еще оставалась потенциальным местом проведения American Truck Simulator в будущем, но в глубине души у нас было твердое убеждение, что однажды мы создадим его. Поэтому мы решили опередить события и отправиться в путь. И позвольте мне сказать вам, что, когда вы видите пейзаж своими глазами, все меняется. Вы начинаете замечать мельчайшие детали, которые просто не улавливаются на картах, фотографиях и видео. Поездка того стоила", - говорит Саймон.

Съемочная группа состояла из четырех преданных своему делу участников из первоначальной команды по составлению карты Небраски. С тех пор они успешно преодолели Айову и теперь погружаются в Южную Дакоту. Возглавляет команду Сеймон, руководитель проекта. Рядом с ним находятся Ваки, опытный старшеклассник с амбициями лидера; Тони, еще один старшеклассник, специализирующийся на скалах и рельефных образованиях; и Дрейки, чей острый вкус к растительности и рельефным материалам оказывает значительное влияние на создание правдоподобных ландшафтов.

"Мы въехали в Южную Дакоту по шоссе US-385 из Чадрона, штат Северная Каролина, и нашей первой остановкой был район Блэк-Хиллз. Одним из первых мест, куда мы заехали, был Маверик-Джанкшн, где нас встретили покрытые лесом холмы Блэк-Хиллз. Мы продолжили путь по шоссе US-18 в Хот-Спрингс, и нам потребовалось всего несколько минут, чтобы влюбиться в этот очаровательный городок. С его историческими зданиями, общественными фресками, скульптурами и уникальной атмосферой мы сразу поняли, что он заслуживает места в игре", - делится первыми впечатлениями своей команды Саймон.

"Поездка по Блэк-Хиллз привела нас в восхищение. Обширность региона, холмистая местность и захватывающие дух виды казались почти потусторонними. Дикая природа была повсюду - бизоны, вилороги, луговые собачки и так далее. Мы останавливались в нескольких населенных пунктах, включая Кистоун, Три Форкс и знаменитый Дедвуд. Конечно, мы не могли пропустить одну из самых известных достопримечательностей Америки - гору Рашмор", - говорит Са

"Что нас удивило в горе Рашмор, так это то, как много там еще интересного, помимо знаменитых лиц четырех президентов. Подход к мемориалу включает в себя впечатляющие туннели, извилистые дороги и живописные петли, которые запоминаются сами по себе. Само по себе это обширное место с массивной входной площадкой, бесчисленными парковочными зонами, несколькими отдельными зданиями и впечатляющей аллеей флагов. Мы были искренне впечатлены - и мы относимся к этой локации с большим уважением, чтобы она была представлена в игре так же монументально, как и в реальной жизни", - сказал нам Саймон.

Из Блэк-Хиллз команда продолжила свое путешествие на восток, направляясь к Рэпид-Сити и соседним городкам. "Рэпид-Сити удивил нас своей обширной планировкой и тем, что город окружен высокими холмами. В городе есть несколько уникальных зданий и скульптур, а также красивый парк и несколько промышленных зон, которые мы с радостью продемонстрируем в будущих публикациях в блоге!"

Еще одним местом, которое произвело впечатление на команду, был Стерджис. Город, известный на весь мир своими легендарными моторалли и салунами в стиле Вестерн, обладал особым шармом, который невозможно было не заметить. "Сначала мы не были уверены, что сможем вписать его в игровой мир нашего масштаба, но, изучив местность, мы нашли способ, и мы очень рады, что у нас это получилось", - говорит Саймон.

"Дальше по I-90 мы часто встречали яркие рекламные щиты, рекламирующие место под названием "Стена". Примерно через каждую милю появлялся еще один знак. В конце концов, мы не смогли устоять - нам нужно было понять, из-за чего весь этот ажиотаж. Уолл оказался не просто городом - это ворота в национальный парк Бэдлендс и родина настоящей придорожной иконы: Уолл-Драг. То, что начиналось в 1930-х годах как небольшая аптека, предлагавшая путешественникам бесплатную воду со льдом, с тех пор превратилось в огромный торговый комплекс. Благодаря необычным аттракционам, сувенирным магазинам, ресторанам и даже аниматронным динозаврам, Wall Drug - это место, которое вы запомните навсегда. Оно идеально отражает ту неповторимую американскую атмосферу, которую мы любим привносить в ATS."

После этого команда отправилась в национальный парк Бэдлендс. "Впечатляющие пейзажи - суровые скальные образования, крутые каньоны и яркие слои отложений - словно перенесены с другой планеты. Поездка по парку позволила нам по-настоящему оценить геологическую историю и масштабы природной красоты Южной Дакоты. Меняющийся свет, глубокие цвета и ощущение тишины сделали это путешествие одним из самых впечатляющих во всем нашем путешествии", - делится Саймон.

"Прежде чем продолжить путь на восток, мы сделали последнюю остановку в маленьком городке Мурдо, еще одном живописном населенном пункте с уникальной атмосферой. Но мы сохраним истории об остальной части нашего путешествия - и городах по пути - для будущих постов в блоге", - заключает Саймон.

Мы надеемся, вам понравился этот закулисный обзор того, как команда разработчиков этого нового дополнения черпает вдохновение. Обязательно добавьте дополнение Южная Дакота в свой список желаний Steam! До следующего раза мы желаем вам счастливых путешествий!