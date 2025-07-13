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American Truck Simulator 02.02.2016
Симулятор, Автомобили, Открытый мир
8.8 3 414 оценок

Разработчики SCS посетили Южную Дакоту чтобы изучить все детали

AЛЕNA AЛЕNA

Несколько недель назад мы объявили, что уже началась работа над расширением карты Южной Дакоты для American Truck Simulator. А теперь, прежде чем мы будем готовы поделиться другими новостями из игры, мы хотели бы показать вам интервью с Саймоном, разработчиком карты, который расскажет вам больше об их исследовательской поездке в штат Маунт-Рашмор!

В августе 2023 года члены команды разработчиков карты Южной Дакоты отправились в увлекательное путешествие по Небраске, Айове и Южной Дакоте. "В то время Южная Дакота все еще оставалась потенциальным местом проведения American Truck Simulator в будущем, но в глубине души у нас было твердое убеждение, что однажды мы создадим его. Поэтому мы решили опередить события и отправиться в путь. И позвольте мне сказать вам, что, когда вы видите пейзаж своими глазами, все меняется. Вы начинаете замечать мельчайшие детали, которые просто не улавливаются на картах, фотографиях и видео. Поездка того стоила", - говорит Саймон.

Съемочная группа состояла из четырех преданных своему делу участников из первоначальной команды по составлению карты Небраски. С тех пор они успешно преодолели Айову и теперь погружаются в Южную Дакоту. Возглавляет команду Сеймон, руководитель проекта. Рядом с ним находятся Ваки, опытный старшеклассник с амбициями лидера; Тони, еще один старшеклассник, специализирующийся на скалах и рельефных образованиях; и Дрейки, чей острый вкус к растительности и рельефным материалам оказывает значительное влияние на создание правдоподобных ландшафтов.

"Мы въехали в Южную Дакоту по шоссе US-385 из Чадрона, штат Северная Каролина, и нашей первой остановкой был район Блэк-Хиллз. Одним из первых мест, куда мы заехали, был Маверик-Джанкшн, где нас встретили покрытые лесом холмы Блэк-Хиллз. Мы продолжили путь по шоссе US-18 в Хот-Спрингс, и нам потребовалось всего несколько минут, чтобы влюбиться в этот очаровательный городок. С его историческими зданиями, общественными фресками, скульптурами и уникальной атмосферой мы сразу поняли, что он заслуживает места в игре", - делится первыми впечатлениями своей команды Саймон.

"Поездка по Блэк-Хиллз привела нас в восхищение. Обширность региона, холмистая местность и захватывающие дух виды казались почти потусторонними. Дикая природа была повсюду - бизоны, вилороги, луговые собачки и так далее. Мы останавливались в нескольких населенных пунктах, включая Кистоун, Три Форкс и знаменитый Дедвуд. Конечно, мы не могли пропустить одну из самых известных достопримечательностей Америки - гору Рашмор", - говорит Са

"Что нас удивило в горе Рашмор, так это то, как много там еще интересного, помимо знаменитых лиц четырех президентов. Подход к мемориалу включает в себя впечатляющие туннели, извилистые дороги и живописные петли, которые запоминаются сами по себе. Само по себе это обширное место с массивной входной площадкой, бесчисленными парковочными зонами, несколькими отдельными зданиями и впечатляющей аллеей флагов. Мы были искренне впечатлены - и мы относимся к этой локации с большим уважением, чтобы она была представлена в игре так же монументально, как и в реальной жизни", - сказал нам Саймон.

Из Блэк-Хиллз команда продолжила свое путешествие на восток, направляясь к Рэпид-Сити и соседним городкам. "Рэпид-Сити удивил нас своей обширной планировкой и тем, что город окружен высокими холмами. В городе есть несколько уникальных зданий и скульптур, а также красивый парк и несколько промышленных зон, которые мы с радостью продемонстрируем в будущих публикациях в блоге!"

Еще одним местом, которое произвело впечатление на команду, был Стерджис. Город, известный на весь мир своими легендарными моторалли и салунами в стиле Вестерн, обладал особым шармом, который невозможно было не заметить. "Сначала мы не были уверены, что сможем вписать его в игровой мир нашего масштаба, но, изучив местность, мы нашли способ, и мы очень рады, что у нас это получилось", - говорит Саймон.

"Дальше по I-90 мы часто встречали яркие рекламные щиты, рекламирующие место под названием "Стена". Примерно через каждую милю появлялся еще один знак. В конце концов, мы не смогли устоять - нам нужно было понять, из-за чего весь этот ажиотаж. Уолл оказался не просто городом - это ворота в национальный парк Бэдлендс и родина настоящей придорожной иконы: Уолл-Драг. То, что начиналось в 1930-х годах как небольшая аптека, предлагавшая путешественникам бесплатную воду со льдом, с тех пор превратилось в огромный торговый комплекс. Благодаря необычным аттракционам, сувенирным магазинам, ресторанам и даже аниматронным динозаврам, Wall Drug - это место, которое вы запомните навсегда. Оно идеально отражает ту неповторимую американскую атмосферу, которую мы любим привносить в ATS."

После этого команда отправилась в национальный парк Бэдлендс. "Впечатляющие пейзажи - суровые скальные образования, крутые каньоны и яркие слои отложений - словно перенесены с другой планеты. Поездка по парку позволила нам по-настоящему оценить геологическую историю и масштабы природной красоты Южной Дакоты. Меняющийся свет, глубокие цвета и ощущение тишины сделали это путешествие одним из самых впечатляющих во всем нашем путешествии", - делится Саймон.

"Прежде чем продолжить путь на восток, мы сделали последнюю остановку в маленьком городке Мурдо, еще одном живописном населенном пункте с уникальной атмосферой. Но мы сохраним истории об остальной части нашего путешествия - и городах по пути - для будущих постов в блоге", - заключает Саймон.

Мы надеемся, вам понравился этот закулисный обзор того, как команда разработчиков этого нового дополнения черпает вдохновение. Обязательно добавьте дополнение Южная Дакота в свой список желаний Steam! До следующего раза мы желаем вам счастливых путешествий!

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Комментарии: 2
Ваш комментарий
Даздрасен Дыклоп

Помню с нами (4) в поход ездила бабенка.....

Egik81

Совместить приятно с полезным всегда хорошо. Главное не забывать что это рабочая поездка. Думаю, игроки оценят это по карте. А если вдруг найдётся тот, кто оттуда родом то ещё и будет экспертное мнение о качестве виртуального аналога данной местности.