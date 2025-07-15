Разработчики SCS выпустили новое дополнение - "Farm Machinery"

Пришло время сменить городские пейзажи и автострады на пыльные дороги и сельскую местность! Сегодня мы рады объявить о выпуске дополнения Farm Machinery, нового грузового пакета для Euro Truck Simulator 2!

Сельское хозяйство играет жизненно важную роль в ландшафте, экономике и культуре Европы. Фермеры, от небольших семейных ферм до крупных промышленных предприятий, используют широкий спектр оборудования для поддержания продуктивности своих полей, но все это не будет доставлено без вашей помощи, водителя грузовика. Возьмите на себя задачу перевозки мощных тракторов и другой техники, созданной для выполнения самых сложных задач в современном сельском хозяйстве.

Дополнение Farm Machinery для ETS2 включает в себя 9 типов грузов для перевозки, представленных нашими игровыми брендами Owl и Greenler. Добившись успеха в American Truck Simulator, эти бренды теперь заявляют о себе на европейском рынке. Каждая машина была тщательно спроектирована нашими талантливыми автопроизводителями и творческими командами, предлагающими водителям новый набор задач по перевозке грузов по разнообразной дорожной сети Euro Truck Simulator 2.

Итак, какие грузы входят в этот комплект? Приготовьтесь к перевозке:

Автономный трактор

Сочлененный гусеничный трактор

Кормоуборочный комбайн

Прицеп для перевозки зерна

Пресс-подборщик

Дисковые бороны

Разбрасыватель удобрений

Сеялка-опрыскиватель

Комбинации для посева

Но в этом дополнении есть нечто большее, чем просто то, что находится за кузовом вашего грузовика. Мы также привнесем очарование фермерской жизни в кабину вашего грузовика с помощью набора восхитительных аксессуаров на сельскохозяйственную тематику. Эти украшения позволят вам персонализировать ваш автомобиль.

Включенные в комплект аксессуары для салона:

Ланч-бокс

Пугало

Соломенная шляпа

Мягкий автономный трактор

Игрушка-комбайн

Нам не терпится увидеть, как вы отправитесь в путь с этими новыми грузами! Как всегда, спасибо вам за вашу неизменную поддержку, и до следующего раза, продолжайте в том же духе!