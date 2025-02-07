Стали известны системные требования к ПК ремейка Amerzone

Microids раскрыла системные требования к ПК для ремейка Amerzone: The Explorer’s Legacy, который выйдет 25 апреля.
ПК-геймерам понадобится как минимум Intel Core i5-9 Gen или AMD Ryzen 3 4100 с 8 ГБ ОЗУ и NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti или AMD Radeon RX580. Для игры также потребуется 25 ГБ свободного места на диске.
Microids рекомендует использовать Intel Core i7-09 Gen или AMD Ryzen 5 4500 с 16 ГБ ОЗУ и NVIDIA GeForce RTX 2060 или AMD Radeon RX 6700 XT.
Минимальные:
- Требуется 64-разрядный процессор и операционная система
- ОС: Windows 10
- Процессор: Intel Core i5-9 Gen / AMD Ryzen 3 4100 4 ядра 3,8 ГГц
- Память: 8 ГБ ОЗУ
- Графика: NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti / AMD Radeon RX580 8 ГБ
- DirectX: Версия 12
- Накопитель: 25 ГБ свободного места
Рекомендуемые:
- Требуется 64-разрядный процессор и операционная система
- ОС: Windows 10 или выше
- Процессор: Intel Core i7- 09 Gen / AMD Ryzen 5 4500 6 ядер 3,6 ГГц
- Память: 16 ГБ ОЗУ
- Графика: NVIDIA GeForce RTX 2060 / AMD Radeon RX 6700 XT
- DirectX: Версия 12
- Накопитель: 25 ГБ свободного места
Ремейк обещает переработанные головоломки и совершенно новые испытания. Таким образом, это будет свежий и волнующий опыт даже для его старых поклонников. Игроки будут взаимодействовать с увлекательными персонажами, каждый со своими собственными захватывающими историями и мотивами, поскольку они стремятся исправить ошибки прошлого и создать новое наследие.
Да, да - GTX 1080 Ti в минималках, а RTX 2060 в рекомендуемых
Достижение. Адекватно даже как то )
Так и думал что системки будут небольшие. Игру очень жду
гонево. играл я в демку на максах на 1660супер. юнити, конечно, шляпа, но все работало четки и без косяков
Microids объявляет системки, про игру я даже не слыхал вот.
Кто то ещё верит в системки в век тяжёлого графония? 🤣 На письме одно, а на деле требования раза в три жирнее, если играть на ультрах с комфортной производительностью. // New Show
Не слышал о ней, а уже будет ремейк)