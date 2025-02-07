Стали известны системные требования к ПК ремейка Amerzone

Microids раскрыла системные требования к ПК для ремейка Amerzone: The Explorer’s Legacy, который выйдет 25 апреля.

ПК-геймерам понадобится как минимум Intel Core i5-9 Gen или AMD Ryzen 3 4100 с 8 ГБ ОЗУ и NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti или AMD Radeon RX580. Для игры также потребуется 25 ГБ свободного места на диске.

Microids рекомендует использовать Intel Core i7-09 Gen или AMD Ryzen 5 4500 с 16 ГБ ОЗУ и NVIDIA GeForce RTX 2060 или AMD Radeon RX 6700 XT.

Минимальные:

Требуется 64-разрядный процессор и операционная система

ОС: Windows 10

Процессор: Intel Core i5-9 Gen / AMD Ryzen 3 4100 4 ядра 3,8 ГГц

Память: 8 ГБ ОЗУ

Графика: NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti / AMD Radeon RX580 8 ГБ

DirectX: Версия 12

Накопитель: 25 ГБ свободного места

Рекомендуемые:

Требуется 64-разрядный процессор и операционная система

ОС: Windows 10 или выше

Процессор: Intel Core i7- 09 Gen / AMD Ryzen 5 4500 6 ядер 3,6 ГГц

Память: 16 ГБ ОЗУ

Графика: NVIDIA GeForce RTX 2060 / AMD Radeon RX 6700 XT

DirectX: Версия 12

Накопитель: 25 ГБ свободного места

Ремейк обещает переработанные головоломки и совершенно новые испытания. Таким образом, это будет свежий и волнующий опыт даже для его старых поклонников. Игроки будут взаимодействовать с увлекательными персонажами, каждый со своими собственными захватывающими историями и мотивами, поскольку они стремятся исправить ошибки прошлого и создать новое наследие.