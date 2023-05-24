Amnesia: Rebirth 20.10.2020
6.7 171 оценка

Для Amnesia: Rebirth вышло небольшое обновление

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Procy_on
Новости

Frictional Games выпустила обновление для Amnesia: Rebirth, который предназначен исключительно для исправлений, так что не ждите нового контента. Frictional пока не выпустила никаких патчноутов, но вот что указано в истории обновлений игры для PS4:

  • Общие исправления ошибок.
  • Улучшение общей стабильности и оптимизации

И это все. Что касается того, что будет дальше, то демоверсия Amnesia: The Bunker уже вышла в Steam. Игра выйдет 6 июня на PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S и ПК.

Обновления
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Комментарии: 1
Ваш комментарий
Protocol10

оптимизация внушает оптимизм

1