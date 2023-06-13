Amnesia: The Bunker пройдена за 1.5 минуты ©

Amnesia The Bunker - это изнурительное, методичное путешествие через грязь, кровь и рушащиеся груды щепок. Ужасающая метафора жестокости Первой мировой войны, Frictional создала одну из лучших хорроров за последние годы, заставляя вас обдумывать каждое решение, каждый ресурс, каждую возможную угрозу, пока вы кропотливо ползете по одноименной подземной дыре.

Это безжалостное испытание для всех ваших нервов - за исключением, конечно, тех случаев, когда вы цепляетесь за летающую лопату и проходите всю игру менее чем за 1.5 минуты, что уже успел сделать один бесстрашный спидраннер Blood Thunder. Без учета начального пролога и обучающей части, которая учит пользоваться оружием, бросать предметы и так далее, Blood Thunder прошел Amnesia до конца ровно за 1 минуту 26 секунд. Конечно, не обошлось без прохождения сквозь стены и других эксплойтов.