Amnesia: The Bunker взломали в день релиза

Пираты взломали PC-версию Amnesia: The Bunker в день релиза. Хоррор от Frictional Games уже появился на торрентах — размер клиента около 8 ГБ.
В конце мая 2023 года разработчики Amnesia: The Bunker выпустили демо-версию игры, размер которой составляет 7 ГБ. Игра вышла 6 июня 2023 года на PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One и Xbox Series X|S, в ней доступны русские субтитры.
"Взломали" игру без защиты
Она без защиты изначально была. Да и игра в гоге вышла, тоже без защиты.
Прикол что узнал про эту игру тока сейчас, проходил предыдущие части, можно будет заценить.
Прям чудеса в наше время, помню лет 10 назад все игры стока весили
она 16гб весит в итоге.
GOG Установщик 8гб, а установленная 16гб
А я о чём? Я про установленный.
особенно в гоге
Ага, ломай ее полностью
Игры, которые можно купить в стиме, буду покупать. Хотя и не на релизе, конечно.
Поглядел немного прохождение у Гидеона. Муторная ходилка с чтением записок.