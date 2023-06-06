Amnesia: The Bunker 06.06.2023
7.5 96 оценок

Amnesia: The Bunker взломали в день релиза

Simple Jack
Новости

Пираты взломали PC-версию Amnesia: The Bunker в день релиза. Хоррор от Frictional Games уже появился на торрентах — размер клиента около 8 ГБ.

В конце мая 2023 года разработчики Amnesia: The Bunker выпустили демо-версию игры, размер которой составляет 7 ГБ. Игра вышла 6 июня 2023 года на PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One и Xbox Series X|S, в ней доступны русские субтитры.

ПК
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Комментарии: 11
Ваш комментарий
Мур Мур lamour

"Взломали" игру без защиты

6
Ellie Williams
0
ugf16349

Она без защиты изначально была. Да и игра в гоге вышла, тоже без защиты.

4
gam_rev

Прикол что узнал про эту игру тока сейчас, проходил предыдущие части, можно будет заценить.

размер клиента около 8 ГБ

Прям чудеса в наше время, помню лет 10 назад все игры стока весили

-1
ugf16349 gam_rev

она 16гб весит в итоге.

0
Neron Clavdius ugf16349

GOG Установщик 8гб, а установленная 16гб

0
ugf16349 Neron Clavdius

А я о чём? Я про установленный.

0
SkyraX
Amnesia: The Bunker взломали в день релиза

особенно в гоге

1
Neron Clavdius

Ага, ломай ее полностью

0
Кей Овальд

Игры, которые можно купить в стиме, буду покупать. Хотя и не на релизе, конечно.

0
kolinmah

Поглядел немного прохождение у Гидеона. Муторная ходилка с чтением записок.

-4