Amnesia: The Bunker взломали в день релиза

Пираты взломали PC-версию Amnesia: The Bunker в день релиза. Хоррор от Frictional Games уже появился на торрентах — размер клиента около 8 ГБ.

В конце мая 2023 года разработчики Amnesia: The Bunker выпустили демо-версию игры, размер которой составляет 7 ГБ. Игра вышла 6 июня 2023 года на PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One и Xbox Series X|S, в ней доступны русские субтитры.