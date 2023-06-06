Жуткий хоррор Amnesia: The Bunker стал доступен на ПК и консолях

На Xbox, Game Pass, PC и Playstation вышла Amnesia: The Bunker - хоррор от первого лица на выживание. Игра выпущена Frictional Games, создателями SOMA и предыдущих игр серии Amnesia - Amnesia: The Dark Descent и Amnesia: Rebirth.
Вы окажетесь на месте французского солдата Анри Клемана, единственного выжившего в заброшенном бункере Первой мировой войны, у которого остался только один патрон в револьвере и шумный динамо-фонарик. В этом жутком хорроре вам предстоит попытаться спастись от потусторонних ужасов, которые бродят по туннелям бункера.
Собирайте и создавайте предметы, которые помогут вам в пути, и используйте свое мужество и смекалку, чтобы проложить путь к свободе. Но что бы вы ни делали, не забывайте включать свет — вы же не хотите оказаться в одиночестве в темноте.
Критики сдержанно встретили новинку, но в целом игра получила хорошие оценки.
Нет ее в Геймпасс.
Тоже не выкупил прикола. Может задержки какие то со стороны Майков
Вот да, ну может чуть попозже будет сегодня. Хоть и странно.
Наврятли мне кажется, в магазине она сразу появилась но плашки гейм пасса нет.
может появится позже, я ж не думаю что с регионами будет прикол как с atomic heart, amnesia то причем:)
Просто вначале сказали она появится в xbox game pass, потом якобы её не будет, ближе к релизу вроде снова что будет...
Жуткий хоррор Amnesia: The Bunker стал доступен на торрентах!
Осуждаю
Ураа!
Очень ждал выхода, ночка будет длинная)
очень длинная,игра на 3 часа.
в неё только ночью играйте) а то по демо получилось так, что не монстр тебя пугает, а ты - монстра!:D
что там за лапка царапается:XD)))
а то набухаетесь, потом побежит:D