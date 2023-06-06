Жуткий хоррор Amnesia: The Bunker стал доступен на ПК и консолях ©

На Xbox, Game Pass, PC и Playstation вышла Amnesia: The Bunker - хоррор от первого лица на выживание. Игра выпущена Frictional Games, создателями SOMA и предыдущих игр серии Amnesia - Amnesia: The Dark Descent и Amnesia: Rebirth.

Вы окажетесь на месте французского солдата Анри Клемана, единственного выжившего в заброшенном бункере Первой мировой войны, у которого остался только один патрон в револьвере и шумный динамо-фонарик. В этом жутком хорроре вам предстоит попытаться спастись от потусторонних ужасов, которые бродят по туннелям бункера.

Собирайте и создавайте предметы, которые помогут вам в пути, и используйте свое мужество и смекалку, чтобы проложить путь к свободе. Но что бы вы ни делали, не забывайте включать свет — вы же не хотите оказаться в одиночестве в темноте.

Критики сдержанно встретили новинку, но в целом игра получила хорошие оценки.