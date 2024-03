Представлен актерский состав анимационного сериала по мотивам Among Us

Создатели анимационного сериала Among Us снова вышли на связь, и на этот раз был объявлен первый состав актеров.

В состав озвучки Among Us вошли Рэндалл Парк (Луис Хуанг из "С корабля"), Эшли Джонсон (Элли из The Last of Us), Иветт Николь Браун-Симпсон (Ширли Беннетт из "Сообщества") и Элайджа Вуд (Фродо из "Властелина колец").

В январе Innersloth выпустила первое изображение из мультсериала Among Us, предложив фанатам знакомый взгляд на шоу.

Мультсериал Among Us был впервые анонсирован в июне прошлого года. Анимацией сериала занимается студия Titmouse, создавшая такие анимационные сериалы, как "Звездный путь: Нижние палубы".