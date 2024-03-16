Представлен актерский состав анимационного сериала по мотивам Among Us

Создатели анимационного сериала Among Us снова вышли на связь, и на этот раз был объявлен первый состав актеров.
В состав озвучки Among Us вошли Рэндалл Парк (Луис Хуанг из "С корабля"), Эшли Джонсон (Элли из The Last of Us), Иветт Николь Браун-Симпсон (Ширли Беннетт из "Сообщества") и Элайджа Вуд (Фродо из "Властелина колец").
В январе Innersloth выпустила первое изображение из мультсериала Among Us, предложив фанатам знакомый взгляд на шоу.
Мультсериал Among Us был впервые анонсирован в июне прошлого года. Анимацией сериала занимается студия Titmouse, создавшая такие анимационные сериалы, как "Звездный путь: Нижние палубы".
Вудд вообще не стареет
Эшли Джонсон (Элли из The Last of Us)???
голос не рожа, ругать негоже. Пусть ее, лишь бы играло что-то симпатичное.
чувак это не та актриса, они ошиблись в статье
тогда тем более - пусть))
Ну... не совсем. Эшли Джонсон озвучивала персонажа ( Элли ) в игре, и вроде как давала ей движения через захват движения, опять же для игры.
дофига красивых чернокожих,но на роли берут всегда страшных баб