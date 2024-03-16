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Among Us 16.06.2018
Мультиплеер, Инди, Вид сверху
6.9 242 оценки

Представлен актерский состав анимационного сериала по мотивам Among Us

butcher69
Новости

Создатели анимационного сериала Among Us снова вышли на связь, и на этот раз был объявлен первый состав актеров.

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В состав озвучки Among Us вошли Рэндалл Парк (Луис Хуанг из "С корабля"), Эшли Джонсон (Элли из The Last of Us), Иветт Николь Браун-Симпсон (Ширли Беннетт из "Сообщества") и Элайджа Вуд (Фродо из "Властелина колец").

В январе Innersloth выпустила первое изображение из мультсериала Among Us, предложив фанатам знакомый взгляд на шоу.

Мультсериал Among Us был впервые анонсирован в июне прошлого года. Анимацией сериала занимается студия Titmouse, создавшая такие анимационные сериалы, как "Звездный путь: Нижние палубы".

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7
Комментарии: 7
Ваш комментарий
Lorenzo Lamas

Вудд вообще не стареет

0
r23dom
Эшли Джонсон (Элли из The Last of Us)
Эшли Джонсон (Элли из The Last of Us)

Эшли Джонсон (Элли из The Last of Us)???

0
mongol312

голос не рожа, ругать негоже. Пусть ее, лишь бы играло что-то симпатичное.

0
r23dom mongol312

чувак это не та актриса, они ошиблись в статье

0
mongol312 r23dom

тогда тем более - пусть))

0
Beckinsale r23dom

Ну... не совсем. Эшли Джонсон озвучивала персонажа ( Элли ) в игре, и вроде как давала ей движения через захват движения, опять же для игры.

0
Александр Мотошвили

дофига красивых чернокожих,но на роли берут всегда страшных баб

-4