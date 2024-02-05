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Among Us 16.06.2018
Мультиплеер, Инди, Вид сверху
6.9 230 оценок

Появилось первое изображение из мультсериала Among Us

butcher69
Новости

Став настоящим культовым феноменом, Among Us также собирается получить специальный мультсериал, над которым работает CBS Studios. Ниже мы можем увидеть первое официальное изображение, опубликованное в
социальных сетях.

Несмотря на то, что игра уже не находится в центре внимания, как это было некоторое время назад, она, безусловно, оставила свой след в мультимедийной культуре, по крайней мере в том, что касается видеоигр, со своими характерными элементами, которые теперь являются частью мемов и т.п., легко узнаваемыми даже теми, кто не так уж сильно следил за игрой.

Поэтому появление мультсериала на телевидении не должно зависеть от текущей ситуации с видеоигрой, поскольку бренд уже легко узнаваем, и мы ждем, как это можно превратить в мультфильм.

Очевидно, что основной проблемой будет введение правильного повествования в набор типичных игровых ситуаций, которые зачастую лишены особого смысла.

Дата премьеры неизвестна.

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4
Комментарии: 4
Ваш комментарий
RedDay13

Мульт будет также про набор детей которые верят каждому лгуну и выкидывают за борт всех без разбора?

1
CAN I HABE PIZZA PLS

По пикче показалось, новость про Футураму :D

0
Unicorling

Скорее фаллаут

0
AttractiveValko

Я один только сейчас узнал про существование оного?

0