До 800 человек работают над GTA-подобной песочницей Ananta от NetEase

Китайская компания NetEase раскрыла новые подробности о своей игре Ananta, которая уже успела вызвать бурное обсуждение из-за схожести с другими популярными тайтлами.

По данным интервью с Denfaminicogamer, над проектом трудится команда численностью от 700 до 800 человек — это впечатляющий масштаб даже для индустрии AAA. Для сравнения, многие крупные RPG разрабатываются силами заметно меньших коллективов.

Разработчики намерены поддерживать и расширять игру и после релиза, добавляя новые города и даже целые страны. Ananta задумана как долгосрочный проект, который будет расти год от года.

Инсайдеры также сообщают о впечатляющем размере клиента: ранняя сборка весит от 233 до 250 ГБ. Даже если к релизу оптимизация уменьшит объём, дальнейшие обновления могут вернуть эти цифры или превысить их.

Дата выхода Ananta пока не названа, однако уже очевидно, что NetEase готовит один из самых масштабных проектов на рынке.