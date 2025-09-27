До 800 человек работают над GTA-подобной песочницей Ananta от NetEase

Китайская компания NetEase раскрыла новые подробности о своей игре Ananta, которая уже успела вызвать бурное обсуждение из-за схожести с другими популярными тайтлами.
По данным интервью с Denfaminicogamer, над проектом трудится команда численностью от 700 до 800 человек — это впечатляющий масштаб даже для индустрии AAA. Для сравнения, многие крупные RPG разрабатываются силами заметно меньших коллективов.
Разработчики намерены поддерживать и расширять игру и после релиза, добавляя новые города и даже целые страны. Ananta задумана как долгосрочный проект, который будет расти год от года.
Инсайдеры также сообщают о впечатляющем размере клиента: ранняя сборка весит от 233 до 250 ГБ. Даже если к релизу оптимизация уменьшит объём, дальнейшие обновления могут вернуть эти цифры или превысить их.
Дата выхода Ananta пока не названа, однако уже очевидно, что NetEase готовит один из самых масштабных проектов на рынке.
Если игра выйдет в один день с гта 6, то гта 6 конец.
Не, без шуток в азиатском регионе действительно на гта 6 будет всем плевать.
Рокстары уже готовят перенос
800 копипастеров)
кстати да там все что можно и неможно было запихано. я хз но наверное они к друг другу в гости ходят или просто несколько каботникив работают и там и там
Если там можно будет гонять по пляжу, сбивая аниме тян в бикини, это обречено на успех
числа
Окей...
Верни мои цифры, чувак
У нас был WoW, у этого поколения будет вот это…
а что там про корейского убийцу SIMS? забыл как называется)
Инзой, с ним всё норм.
Когда доделают, если, то Симс уйдет. Хотя может Симс камбекнут
800 - это хорошо или плохо? У убейсофт, например, многие тысячи челов и что имеем в итоге в последнее время. Зато какой-нибудь 1 чел может сделать "шедевр", дай ему в команду ещё условно пару профессионалов по анимации и прочим "сложностям" и будет норм АА(А) игра lol
Это значит что качества и стандарта в плане будет не хватать ,там если профессионалов наберется десяток ,остальные залетные за пачку лапши ,студенты ,блогеры ,индycы и все кому не лень "приложить свою лапу к геймдеву"
То есть всю эту чехарду которую сделали ,надо будет оптимизировать ,отформатировать ,систематизировать - иначе будет игра уровня пабг или стар ситизен ,то есть неиграбельный кусок гaвнa
Ctrl-C Ctrl-V
*плагиатеров
Эта игра живое воплощение мема "Списывай, только не слово в слово"...