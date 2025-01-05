Тестеры раскрыли детали Ananta и первые проблемы игры

Оффлайн-тестеры нового проекта, известного под кодовым названием Ananta, поделились свежими подробностями о грядущей игре. Разработчики обещают сочетание соло-режима и мультиплеера с возможностью создания лобби. В игре можно будет угонять машины и грабить прохожих, но убийства NPC исключены. За любые преступления игрокам будут начисляться очки преступности, а при достижении максимального уровня полиция возьмёт персонажа под стражу.

Одной из интересных особенностей стали телефоны NPC, содержащие информацию, сгенерированную искусственным интеллектом. Кроме того, в Ananta реализована богатая система кастомизации одежды персонажей. Игроков ждут различные виды развлечений, включая просмотр фильмов, баскетбол, маджонг, занятия фитнесом и даже возможность завести знакомства. Разработчики также добавили необычную функцию — в игре можно подглядывать под юбки женских персонажей.

На текущем этапе тестирования в Ananta пока отсутствует гача-система, а также нет возможности приобретать недвижимость. Однако главной проблемой проекта стала система кат-сцен, которые генерируются в реальном времени. Эта технология приводит к лагам и вылетам даже на самых мощных устройствах, что вызывает обеспокоенность у тестеров.

Несмотря на существующие недоработки, Ananta уже привлекла внимание геймеров и обещает стать амбициозным проектом, который объединит элементы песочницы и аниме-стилистики.