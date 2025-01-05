Тестеры раскрыли детали Ananta и первые проблемы игры

Оффлайн-тестеры нового проекта, известного под кодовым названием Ananta, поделились свежими подробностями о грядущей игре. Разработчики обещают сочетание соло-режима и мультиплеера с возможностью создания лобби. В игре можно будет угонять машины и грабить прохожих, но убийства NPC исключены. За любые преступления игрокам будут начисляться очки преступности, а при достижении максимального уровня полиция возьмёт персонажа под стражу.
Одной из интересных особенностей стали телефоны NPC, содержащие информацию, сгенерированную искусственным интеллектом. Кроме того, в Ananta реализована богатая система кастомизации одежды персонажей. Игроков ждут различные виды развлечений, включая просмотр фильмов, баскетбол, маджонг, занятия фитнесом и даже возможность завести знакомства. Разработчики также добавили необычную функцию — в игре можно подглядывать под юбки женских персонажей.
На текущем этапе тестирования в Ananta пока отсутствует гача-система, а также нет возможности приобретать недвижимость. Однако главной проблемой проекта стала система кат-сцен, которые генерируются в реальном времени. Эта технология приводит к лагам и вылетам даже на самых мощных устройствах, что вызывает обеспокоенность у тестеров.
Несмотря на существующие недоработки, Ananta уже привлекла внимание геймеров и обещает стать амбициозным проектом, который объединит элементы песочницы и аниме-стилистики.
Нигде такого не было и нет, прорыв в индустрии.
Гань юй?
"Возможность заглядывать под юбки" - теперь точно все призы разрабам...
Лучше бы её и не добавляли. Эту систему вводят жадные у*люди, которым плевать на своей проект, а в приоритете только доить донатеров.
Ожидаемо, игра ведь для пусичек))
Просто на подобных тестах обычно и так доступны все персонажи. Чтобы всех до релиза проверить. А гача лишь средство их получения. Подобное можно и потом проверить, закинув тестерам тонну купонов этой самой гачи или игровой валюты.
Очередная кроссплатформенная гача дрочильня. Ммм как мы и любим. А на десерт функция подглядывания под юбки, как же мы жыли без этого всё это время.
А если серьёзно, игра которая будет доступна включительно на телефонах, так ещё с такой падачей. Уже прям ставиться на ней крест. Своё время гачей уже накормила геншин всех. Куда ещё больше...
У дрочунов PG праздник))
Нельзя устроить беспредел? Сразу в корзину этот соевый шлак.
Это Китай. Там надо спрашивать разрешение на выпуск игры у правительства. Откуда там взяться беспределу))
В Китае жесткая цензура, забудь об этом