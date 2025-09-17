Tokyo Game Show 2025: ANANTA впервые в руках игроков

На Tokyo Game Show 2025 компания NetEase Games и студия Naked Rain впервые представят публике играбельную демоверсию ANANTA — масштабной RPG в открытом мире, действие которой разворачивается в футуристическом мегаполисе Nova City.

Организаторы подготовили два формата демонстрации:

Сюжетный режим — где игроки станут участниками зрелищной автомобильной погони. Действие построено в кинематографическом стиле: динамичные перестрелки, резкие смены ракурсов и напряжённая атмосфера позволяют прочувствовать дух игры.

Режим исследования — посетители выставки смогут прогуляться по оживлённым улицам, торговым районам и тёмным переулкам, оценив внимание разработчиков к деталям и атмосферу урбанистического мира.

Так же организаторы подготовили для участников демонстрации и небольшой сюрприз. Каждый посетитель, опробовавший игру, сможет унести с собой эксклюзивный сувенир, доступный только в дни выставки.

ANANTA позиционируется как free-to-play проект для PC, PlayStation 5, iOS и Android. Масштабная презентация на одной из крупнейших игровых выставок мира подчёркивает амбиции NetEase вывести игру в число главных премьер ближайших лет.