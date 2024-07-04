Трейлер безумного шутера Anger Foot демонстрирует эволюцию проекта

На следующей неделе на ПК выходит Anger Foot, шутер от первого лица от компании Free Lives. Однако впечатляет тот факт, что его первоначальная разработка началась в декабре 2020 года. Появился новый трейлер, рассказывающий об эволюции игры и сравнивающий ее с текущей версией - смотрите его ниже.
Многие основы геймплея были заложены еще в старой сборке: от выбивания дверей (и врагов) до выбрасывания пустого огнестрельного оружия. В новой сборке наряду с разрушением окружающей среды значительно улучшены освещение и модели персонажей. Выбивание дверей кажется более вязким, а дерево раскалывается реалистично.
Количество деталей на уровнях, от граффити до плакатов и вывесок, также значительно увеличилось. Также стоит отметить расширение игрового пространства некоторых участков, включая дом в последнем сравнении, а также разнообразие врагов и дополнительные виды оружия.
Anger Foot поступит в продажу 11 июля.
шо то шо это..