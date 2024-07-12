Взрывной хардбасс-шутер Anger Foot стал доступен на ПК

Шутер от первого лица Anger Foot от компании Free Lives уже доступен на PC. Ниже вы можете посмотреть релизный трейлер, в котором различные члены городских банд играют в карты, прежде чем их настигнет кровавая бойня.
Сюжет Anger Foot довольно прост: главный герой пытается отвоевать свои кроссовки Preemo у четырех банд. Однако это гораздо легче сказать, чем сделать, ведь ему приходится иметь дело с головорезами и коррумпированными полицейскими.
К счастью, у него есть два мощных инструмента - гнев и собственные ноги, причем последние удивительно эффективны для уничтожения злодеев. Также можно раздобыть огнестрельное оружие - от пистолетов и SMG до дробовиков и штурмовых винтовок. Даже пистолет с пустым магазином может стать ценным инструментом и оглушать цели при броске.
Демка была забавной
Это габбер а не хардбас!
Это от разрабов HMiami? В зеленых сайтах есть?