ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Anger Foot 11.07.2024
Экшен, Шутер, Инди, От первого лица
6.5 25 оценок

Взрывной хардбасс-шутер Anger Foot стал доступен на ПК

butcher69
Новости

Шутер от первого лица Anger Foot от компании Free Lives уже доступен на PC. Ниже вы можете посмотреть релизный трейлер, в котором различные члены городских банд играют в карты, прежде чем их настигнет кровавая бойня.

Сюжет Anger Foot довольно прост: главный герой пытается отвоевать свои кроссовки Preemo у четырех банд. Однако это гораздо легче сказать, чем сделать, ведь ему приходится иметь дело с головорезами и коррумпированными полицейскими.

К счастью, у него есть два мощных инструмента - гнев и собственные ноги, причем последние удивительно эффективны для уничтожения злодеев. Также можно раздобыть огнестрельное оружие - от пистолетов и SMG до дробовиков и штурмовых винтовок. Даже пистолет с пустым магазином может стать ценным инструментом и оглушать цели при броске.

2
3
Комментарии: 3
Ваш комментарий
MrGamerDad

Демка была забавной

1
SkoofyDoo

Это габбер а не хардбас!

0
Челодой моловек 94

Это от разрабов HMiami? В зеленых сайтах есть?

0