Angry Birds 09.12.2009
Аркада, Логические
8.2 430 оценок

Angry Birds возвращается на китайский рынок

Extor Menoger

Популярная мобильная игра Angry Birds официально возвращается в материковый Китай благодаря новому партнерству между Rovio Entertainment, Kingsoft Shiyou и Xiaomi. Дистрибуцией игры на территории страны займется компания Kingsoft Shiyou, являющаяся игровым подразделением Kingsoft Corporation.

Ключевой частью соглашения является предустановка Angry Birds на новые флагманские смартфоны Xiaomi. Игра будет доступна в качестве предустановленного приложения на моделях Xiaomi 17 Pro и Xiaomi 17 Pro Max, которые были анонсированы в сентябре 2025 года. Это позволит новым владельцам устройств начать играть сразу после покупки, без необходимости дополнительной загрузки.

По некоторым данным, первой игрой в рамках этого сотрудничества может стать Angry Birds 2.

Комментарии:  1
ant 36436

Китайцы в них ещё не наигрались?😀