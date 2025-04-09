Триквел "Angry Birds в кино" получил дату релиза

Paramount назвала дату премьеры третьей части мультфильма «Angry Birds в кино». Экранизация одноимённой игры появится в кинотеатрах 29 января 2027 года, передают СМИ.

Героев озвучат Джейсон Судейкис, Джош Гад, Лили Джеймс, Эмма Майерс («Minecraft в кино»), Кики Палмер, Уокер Скобелл («Перси Джексон и Олимпийцы») и др.

«Angry Birds» основаны на популярной видеоигре, в которой игрок должен с помощью рогатки и птиц сбить всех зелёных свиней. Первая часть вышла в 2016 году; сиквел последовала в 2019-м. Суммарно обе части собрали в мире около 500 млн долларов.