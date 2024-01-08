Анонсировано продолжение нашумевшего симулятора приюта для животных - Animal Shelter

Небольшая команда разработчиков из студии Games Incubator в 2022 году выпустила амбициозный симулятор Animal Shelter. Проект позволял полностью ощутить все особенности и трудности приюта для домашних животных, что быстро завоевало популярность в цифровом магазине Steam, а затем и на консолях. Уже в этом году к релизу готовится полноценное продолжение Animal Shelter с ещё большими возможностями для игроков.
В Animal Shelter 2 появится ещё больше возможностей для управления масштабным приютом для животных, а также разработчики обещают расширить список доступных питомцев и множество механик из оригинальной игры. В игре обещают реализовать открытый мир, богатый ассортимент кастомизации, кооперативный режим и многое другое.
Дата выхода продолжения Animal Shelter пока не разглашается. Ожидается, что проект выйдет в течение 2024 года, а пока игру можно добавить в список желаемого в Steam.
Ну всë, бегу играть.
лучшеб реальными занялись вместо трешни
Дядь, они и занимались. Они пожертвовали в приюты по всему миру большую сумму с предзаказов первой части. И вообще в рекламе активно призывают помогать животным, да и вся игра этим пропитана.
Теть, ну себе в карман они есесн ни цента не положили и все типа дэньги раздали ни коем образом не наживаясь на этой проблеме… такая же шляпа как и фонды у которых 666 тыщ сотрудников на зп сидят но те тип помогают там всем на свете…
Теть у тебя в зеркале, да.
Многие не делают даже такого. Ты вот, к примеру, сам-то помогаешь животным как-то, ну-ка? Я вот помогаю, и знаю, что даже такой помощи, как от разрабов, от очень многих не дождешься. Плюс, для тупых, но вот эта игра может кого-то самого вдохновить взять домой бездомную зверушку И заботиться о ней, а то и вовсе сварганить свой полноценный приют. Как это давно делают фильмы и книги.
не вижу смысла мерится тем кто сколько и кому помогает однако как я уже выше писал я на этом не зарабатываю и думаю, что и ты тоже…но существуют подобные недоразрабы, недофонды и проч ретурдики которые скорее бабки се в карман положат нежели куда отдадут… без обид
Чувак, у меня с ребятами у самого с десяток лет небольшой приют. И дома у меня 6 кошек (все с улицы), и у родителей 5 (аналогично). И я только рад, что такие проекты выходят. Они реально привлекают внимание к проблеме, хоть какое-то. У нас на самом деле очень много черствых людей, которые запросто проходят мимо нуждающихся животных, да еще и высмеивают тех, кто им помогает.
Да и геймплейно первая часть была весьма симпатичная. Не шедевр, да, но там выходили патчи и дополнения, которые углубляли геймплей. Во второй части, надеюсь, будет получше уже на старте.