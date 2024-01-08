Анонсировано продолжение нашумевшего симулятора приюта для животных - Animal Shelter

Небольшая команда разработчиков из студии Games Incubator в 2022 году выпустила амбициозный симулятор Animal Shelter. Проект позволял полностью ощутить все особенности и трудности приюта для домашних животных, что быстро завоевало популярность в цифровом магазине Steam, а затем и на консолях. Уже в этом году к релизу готовится полноценное продолжение Animal Shelter с ещё большими возможностями для игроков.

В Animal Shelter 2 появится ещё больше возможностей для управления масштабным приютом для животных, а также разработчики обещают расширить список доступных питомцев и множество механик из оригинальной игры. В игре обещают реализовать открытый мир, богатый ассортимент кастомизации, кооперативный режим и многое другое.

Дата выхода продолжения Animal Shelter пока не разглашается. Ожидается, что проект выйдет в течение 2024 года, а пока игру можно добавить в список желаемого в Steam.