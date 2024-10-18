Атмосферная метроидвания Animal Well стала доступна на Xbox Series X/S

Метроидвания Animal Well, разработанная сольным разработчиком Билли Бассо, была выпущена почти для всех платформ, за исключением Xbox, в начале этого года, но теперь это исправлено. На недавнем Xbox Partner Preview издатель Bigmode объявил, что Animal Well стала доступна для Xbox Series X/S.

Animal Well делает основной упор на исследование, поощряя нелинейное перемещение и прогресс в своем плотном, искусно созданном мире. С небольшим количеством сражений, но множеством головоломок и платформенных задач, наряду с великолепной пиксельной графикой, игра, безусловно, занимает уникальную нишу для себя.

Animal Well также доступна на PS5, Nintendo Switch и ПК.