Новый трейлер Animal Well раскрывает дату выхода атмосферной метроидвании

Сегодня Билли Бассо и Bigmode Games объявили дату выхода своей стильной пиксель-арт игры Animal Well. Игра выйдет 9 мая для PC, PS5 и Nintendo Switch.

Если вы планируете играть на ПК, вы можете быть рады узнать, что Steam Deck полностью поддерживается.

Анонс сопровождался заявлением самого Билли Бассо о семи годах одиночной разработки, которые ушли на создание этой уютной и привлекательной игры.

Я начал разработку ANIMAL WELL семь лет назад и с тех пор трачу на нее большую часть своих вечеров и выходных. Я бросил работу около 2 лет назад, чтобы закончить игру, и не могу не гордиться тем, что она получилась. Это было моей страстью в течение долгого времени, и я так рад наконец-то поделиться ею с миром

Игра сосредоточена на решении головоломок, в ней есть множество секретов, которые нужно раскрыть, и она предоставляет игроку большую свободу в исследовании в любом порядке и подходе к различным ситуациям по-разному.