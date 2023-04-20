ANIMAL WELL
3.6 5 оценок

Новый трейлер атмосферной метроидвании Animal Well

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butcher69
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Игра Animal Well была создана студией Shared Memory, основанной единственным разработчиком Билли Бассо, который впоследствии стал сотрудничать с Дэном Адельманом, ранее работавшим в инди-подразделениях Nintendo и Xbox. Было объявлено, что Animal Well станет первой игрой, которую издаст Bigmode Games. Bigmode была основана YouTuber Videogamedunkey и его женой Лией в 2022 году как способ поддержать инди-игры, которые они считают достойными выпуска, не осуществляя при этом творческого контроля.

На вчерашней выставке Nintendo Indie World Showcase было объявлено, что предстоящая игра Animal Well появится на Nintendo Switch, а также PlayStation 5 и Steam в начале 2024 года. Animal Well - это игра в жанре метроидвания, выполненная в пиксельном художественном стиле на мрачном фоне.

Задачей игры является поиск сокровищ, игроки должны путешествовать по атмосферному окружению, решая головоломки и пытаясь избежать опасностей, которые таятся внутри. Благодаря нелинейному подходу к жанру, игроки могут исследовать все, что захотят, зажигая свечи, которые помогут защитить их, а также раскрыть огромную карту. Пикселизированный ландшафт является домом для величественных существ и сцен, в которых действительно заключен скрытый мир.

Вы начинаете игру, только что вылупившись из цветка, но покой вскоре нарушается, когда вы сталкиваетесь с самыми разнообразными существами. Все, что вам нужно сделать, это понять, какие из них хотят вам помочь, а какие - съесть. В последнем трейлере показан персонаж, похожий на Тоторо, который позволяет вам использовать его, чтобы перепрыгнуть на более высокий уровень! Хотя вы безоружны, вы можете использовать окружающую среду, чтобы помочь вам в вашем путешествии.

Мир, по которому вы путешествуете, покрыт секретами, которые вы должны раскрыть, и вы можете использовать нетрадиционные улучшения, чтобы помочь вам на вашем пути. "Это действительно уникальный опыт, который может заставить вас смеяться от страха, удивления или восторга", - говорится на официальной странице Animal Well в Steam.

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