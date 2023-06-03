Новый персонажный трейлер визуальной новеллы Anonymous;Code ©

Spike Chunsoft выпустила третий персонажный трейлер западной локализации визуальной новеллы Mages Anonymous;Code.



Трейлер посвящен знакомству с тремя персонажами: Тенген Озутани, Нонока Хошо и Лидди Кумар. Мы также можем услышать их английские голоса: Кит Сильверштейн, Лиза Реймольд и Анита Калатхара. Кстати, по-японски их озвучивают Шунсуке Сакуно, Хина Кино и Каеде Куджо.



Конечно, японские голоса будут включены в западный релиз, если вы предпочитаете оригинальный язык.

Anonymous;Code является частью франшизы визуальных новелл "Science Adventure", включая хорошо известную Steins;Gate. Другие примеры - Chaos;Head Noah, Chaos;Child и Robotics;Notes. В общем, если в названии есть точка с запятой, то это визуальная новелла "Science Adventure".



Anonymous;Code - последняя игра франшизы, продюсером которой является сам Тиёмару Сикура. Она была выпущена в Японии в 2022 году после нескольких задержек. Изначально игра должна была выйти на PS Vita, а анонс состоялся целых восемь лет назад, в 2015 году. В какой-то момент фанаты практически потеряли надежду, но в итоге Mages удалось реализовать задуманное.

Anonymous;Code выйдет в Северной Америке и Европе 8 сентября 2023 года для ПК через Steam, PS4 и Nintendo Switch.