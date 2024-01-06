Поклонники исправили последнюю игру от создателей культовой Steins;Gate

Визуальная новелла Anonymous;Code, последняя часть серии, в которую также входит Steins;Gate, вышла в сентябре. Западная версия игры в целом неплоха, но, в соответствии с традициями серии, имеет несколько досадных недостатков. В случае с этим брендом игроки, к счастью, могут рассчитывать на группу под названием Committee of Zero, которая занимается созданием модов, исправляющих недостатки серии. После нескольких месяцев интенсивной работы команда наконец-то выпустила модификацию для Anonymous;Code, которую вы можете найти здесь.

Проект называется просто Steam Improvement Patch, и он несет в себе множество обновлений.

Исправлены ошибки перевода.

Добавлены недостающие субтитры для более чем 500 звуковых строк. Они остаются непереведенными в стандартной версии игры, если не сопровождались субтитрами в японском оригинале. Скорее всего, это связано с тем, что в спешке переводчиков заставляли локализовать только готовый сценарий, из-за чего они пропускали такие реплики. В результате без мода многие диалоги оставались непереведенными, если вы выбирали японский дубляж (на английском такой проблемы не было).

Видеоролики интро и аутро были заменены на новые версии в более высоком разрешении.

Добавлены субтитры к караоке.

Улучшено оформление текста.

Напомним, что англоязычная версия Anonymous;Code дебютировала 8 сентября этого года на PC, Nintendo Switch и PlayStation 4, а мод доступен только для PC-версии.