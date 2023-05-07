Anthem была замечена в базе данных Steam ©

Мы можем только с грустью вспоминать Anthem, экшен-RPG от BioWare, которая должна была стать игрой, которой можно наслаждаться в онлайне в течение многих лет после релиза. Однако, выйдя на рынок она показала все свои слабые стороны и, после попытки спасти Anthem Next, была окончательно заброшена EA.

Однако, как ни странно, Anthem недавно была замечена в базе данных Steam. Об этом сообщил пользователь reddit, которому удалось отследить ссылку на вкладку игры в базе данных Valve. На данный момент мы знаем о ней не так много, кроме того, что та небольшая информация, которая имеется, была опубликована 25 апреля.

На данный момент Electronic Arts не представила никаких официальных комментариев по этому поводу, и мы не знаем, появится ли Anthem в Steam. Однако обнаружение записи об игре в его базе данных может вызвать лишь некоторые подозрения. Хотя теперь игра брошена на произвол судьбы, у нее был очевидный потенциал.

В последние месяцы игру часто можно было встретить по бросовым ценам: в 2022 году Anthem даже продавалась за 1 цент.