Anthem была замечена в базе данных Steam

Мы можем только с грустью вспоминать Anthem, экшен-RPG от BioWare, которая должна была стать игрой, которой можно наслаждаться в онлайне в течение многих лет после релиза. Однако, выйдя на рынок она показала все свои слабые стороны и, после попытки спасти Anthem Next, была окончательно заброшена EA.
Однако, как ни странно, Anthem недавно была замечена в базе данных Steam. Об этом сообщил пользователь reddit, которому удалось отследить ссылку на вкладку игры в базе данных Valve. На данный момент мы знаем о ней не так много, кроме того, что та небольшая информация, которая имеется, была опубликована 25 апреля.
На данный момент Electronic Arts не представила никаких официальных комментариев по этому поводу, и мы не знаем, появится ли Anthem в Steam. Однако обнаружение записи об игре в его базе данных может вызвать лишь некоторые подозрения. Хотя теперь игра брошена на произвол судьбы, у нее был очевидный потенциал.
В последние месяцы игру часто можно было встретить по бросовым ценам: в 2022 году Anthem даже продавалась за 1 цент.
О эта та самая игра, где биовары обещали поддержку чуть ли не десятилетиями, а в итоге и года не прошло как ее забросили
Древнее зло пробудилось
мир красивый, летать прикольно, а всё остальное так себе - враги скучные и тупые, стрельба и способности скучные, сюжет вообще отстой
Прям масс эффект описал 🌚
Бесплатно бы раздали,и то он лайн поднялся бы.
может она и перейдёт на фри ту плей с донатом
Было бы отлично, из неё можно сделать хороший продукт, просто добавляя контент.
Хорошая игра была. Хоть и частично. Полеты, магия и звуки эффектов были просто великолепны (не играл ни в одну другую игру, где магия и звуки взрывов звучали бы столь же смачно, как в Anthem). Обидно, что вместо того, чтобы напичкать игру контентом и разнообразием, ЕА просто выкинули ее в мусорку.
Правду написал. Тоже удивился, что такую игру забросили.
Они начали вторую часть пилить и ту забросили, а так да, мне вполне игруха зашла
не, высрать это в магаз у еа наглости хватит, но если это будут покупать - вот где реальные кончи
Оно живое?
Смешно.
Этой новости уже как год
не за цент, а за доллар диски продавались и это было буквально спустя пару месяцев
Хорошая игра на самом деле, только без русского (если куплена не для РФ/СНГ) и без поддержки! А ведь можно было её развить даже оставляя графику которая сейчас в ней.
Я б прошел ещё раз - но для онас онлайн ЕА закрыт, а в оффлайне она не работает( Крутая игра