Anthem 22.02.2019
6 584 оценки

Anthem была замечена в базе данных Steam

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butcher69
Новости

Мы можем только с грустью вспоминать Anthem, экшен-RPG от BioWare, которая должна была стать игрой, которой можно наслаждаться в онлайне в течение многих лет после релиза. Однако, выйдя на рынок она показала все свои слабые стороны и, после попытки спасти Anthem Next, была окончательно заброшена EA.

Однако, как ни странно, Anthem недавно была замечена в базе данных Steam. Об этом сообщил пользователь reddit, которому удалось отследить ссылку на вкладку игры в базе данных Valve. На данный момент мы знаем о ней не так много, кроме того, что та небольшая информация, которая имеется, была опубликована 25 апреля.

На данный момент Electronic Arts не представила никаких официальных комментариев по этому поводу, и мы не знаем, появится ли Anthem в Steam. Однако обнаружение записи об игре в его базе данных может вызвать лишь некоторые подозрения. Хотя теперь игра брошена на произвол судьбы, у нее был очевидный потенциал.

В последние месяцы игру часто можно было встретить по бросовым ценам: в 2022 году Anthem даже продавалась за 1 цент.

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Комментарии: 17
Ваш комментарий
nodas

О эта та самая игра, где биовары обещали поддержку чуть ли не десятилетиями, а в итоге и года не прошло как ее забросили

22
Сyberpunk

Древнее зло пробудилось

9
KPAHbl4

мир красивый, летать прикольно, а всё остальное так себе - враги скучные и тупые, стрельба и способности скучные, сюжет вообще отстой

5
CAN I HABE PIZZA PLS

Прям масс эффект описал 🌚

0
SubaruBrzDream

Бесплатно бы раздали,и то он лайн поднялся бы.

3
JohnTornton

может она и перейдёт на фри ту плей с донатом

1
newww-user JohnTornton

Было бы отлично, из неё можно сделать хороший продукт, просто добавляя контент.

0
Ashеn

Хорошая игра была. Хоть и частично. Полеты, магия и звуки эффектов были просто великолепны (не играл ни в одну другую игру, где магия и звуки взрывов звучали бы столь же смачно, как в Anthem). Обидно, что вместо того, чтобы напичкать игру контентом и разнообразием, ЕА просто выкинули ее в мусорку.

3
newww-user

Правду написал. Тоже удивился, что такую игру забросили.

0
Палыч Роков newww-user

Они начали вторую часть пилить и ту забросили, а так да, мне вполне игруха зашла

0
GraF68ru

не, высрать это в магаз у еа наглости хватит, но если это будут покупать - вот где реальные кончи

2
HellowRainbow

Оно живое?

2
Кей Овальд

Смешно.

2
Mia_777

Этой новости уже как год

0
JohnTornton

не за цент, а за доллар диски продавались и это было буквально спустя пару месяцев

0
newww-user

Хорошая игра на самом деле, только без русского (если куплена не для РФ/СНГ) и без поддержки! А ведь можно было её развить даже оставляя графику которая сейчас в ней.

0
H-DS

Я б прошел ещё раз - но для онас онлайн ЕА закрыт, а в оффлайне она не работает( Крутая игра

-4