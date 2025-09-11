Российский хоррор-квест Antioma стал доступен на ПК

Независимая российская студия West East выпустила приключенческий квест Antioma, который уже доступен на платформах VK Play и Steam.

Игра знакомит с трогательной, но мрачной историей мальчика по имени Кроха. Большую часть своей жизни он провёл в больнице, но в день рождения, когда мама так и не приходит его навестить, герой встречает загадочную Тень. Именно она подталкивает Кроху к побегу из лечебницы и началу опасного путешествия.

Antioma сочетает элементы адвенчуры и психологического хоррора. Игрокам предстоит решать головоломки, встречать необычных персонажей и смотреть на мир глазами ребёнка, где привычные вещи приобретают иной смысл. Важная особенность — необходимость постоянно балансировать между светом и тьмой, делая выбор, который влияет на развитие истории.

Помимо исследовательских моментов, в игре есть и напряжённые сцены: от врагов нужно убегать и прятаться. Атмосферу дополняет выразительный визуальный стиль и полная русская озвучка.