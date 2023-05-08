Apex Legends: трейлер боевого пропуска сезона "Арсенал"

Добавьте несколько улётных штучек в свой гардероб с боевым пропуском «Арсенала». В игре с 9 мая.

На 25-м уровне наэлектризуйте зевак с помощью облика Ваттсон «Шок для системы» и достигните новых высот стиля на 50-м уровне с обликом «Специалист по сингулярности» для Хорайзон. Попадите в цель с помощью «Преданности» с раскраской «Пожиратель импульсов» и откройте эпические облики для Баллистика, Гибралтара и Лайфлайн, а также раскраски для ПП C.A.R и многое другое! А на пути к обретению мастерства вы получите новый набор музыки, экраны загрузки, эмоции, рамки баннеров и талисманы для оружия. Купите боевой пропуск «Арсенала» или комплект, чтобы сразу открыть первые 25 уровней.

Apex Legends — бесплатный геройский шутер, где легендарные персонажи сражаются за славу и богатства на дальних рубежах Фронтира. Играйте бесплатно на PlayStation®4, PlayStation®5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch и ПК через Origin и Steam.