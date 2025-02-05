EA и Respawn Entertainment планируют Apex Legends 2.0

Electronic Arts и Respawn Entertainment ранее заявляли, что не планируют выпуск сиквела Apex Legends. Однако недавние комментарии генерального директора EA Эндрю Уилсона могут намекать на изменения в стратегии.

На квартальном отчете о прибылях Уилсон признал, что Apex Legends — один из самых успешных запусков в индустрии за последнее десятилетие, собравший более 200 миллионов игроков. Однако он отметил, что развитие игры не оправдало ожиданий компании.

В краткосрочной перспективе EA продолжит поддержку Apex Legends, улучшая качество жизни, защищая игру от читеров и добавляя новый контент. Однако более значительное обновление запланировано после выхода следующего Battlefield, релиз которого ожидается до апреля 2026 года.

В долгосрочной перспективе компания рассматривает возможность масштабного обновления — Apex 2.0. По словам Уилсона, это не станет «финальной версией Apex», но позволит значительно расширить игровой опыт.

Команда Respawn продолжает развивать проект, и, хотя точные сроки выхода обновлений пока неизвестны, EA рассчитывает на дальнейший рост франшизы и приток новых игроков.