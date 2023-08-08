Масштабный патч и переработанный Ревенант: в Apex Legends начинается новый сезон ©

Королевская битва Apex Legends от Respawn Entertainment и Electronic Arts отмечает старт очередного сезона под названием "Воскрешение". Вместе с его началом разработчики выпустили масштабное обновление для игры с множеством изменений игрового процесса. В новом патче для Apex Legends улучшили баланс, устранили известные ошибки и переработали Ревенанта.

Геймплейный трейлер сезона "Воскрешение":

Теперь Ревенант владеет "Инстинктом убийцы", благодаря которому может подсвечивать ближайших видимых врагов, если у них низкий запас здоровья. Это также позволяет ему двигаться быстрее при приседании и лучше карабкаться по стенам. Его тактическое умение позволяет совершить мощный прыжок вперед, а спецумением — окружает Ревенанта покровом плотных теней, поглощающим урон и помогающим восстанавливаться.

По словам разработчиков из Respawn Entertainment, главное изменение в этом патче и сезоне стало постоянно сужающееся кольцо безопасной зоны для игроков на глобальной карте. Чтобы улучшить темп в начале и середине игры, авторы изменили размер зоны, темп её сужения и урон в опасной зоне. Весь список изменений в патче доступен на официальном сайте.

В дополнение к этому разработчики также продемонстрировали содержимое из нового боевого пропуска в специальном трейлере:

Королевская битва Apex Legends доступна для игры бесплатно на ПК и консолях. Новый сезон "Воскрешение" начинается уже сегодня — 8 августа.