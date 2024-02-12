Трейлер боевого пропуска сезона Apex Legends "Прорыв"

Отточите своё лезвие с боевым пропуском «Прорыва», где холодная сталь встречает холодные шмотки.
Достигните 100-го уровня, чтобы разнести вражеские отряды с переменной раскраской «Душнила» для R-99. Или бейте из тени с легендарным кодом «Синий» для Лайфлайн, который открывается на 50-м уровне. Бейте без промаха с «Бирюзовым энергетиком» для «Тройного эффекта» и откройте эпические облики для Фьюза, Крипто и Эш.
Открывайте новые рамки баннеров, эмоции, талисманы для оружия и стикеры. Завершите боевой пропуск «Прорыва», чтобы открыть переменную раскраску «Душнила» для R-99. Купите премиум-комплект, чтобы сразу открыть первые 25 уровней боевого пропуска и получить облик «Песок и ржавчина» для Бангалор и другие награды.
Apex Legends — бесплатная игра в жанре «королевская битва», где легендарные персонажи сражаются за славу и богатства на дальних рубежах Фронтира. Играйте бесплатно на PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch и ПК через EA app и Steam.