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Apex Legends 04.02.2019
Мультиплеер, Шутер, Условно-бесплатная, От первого лица, Королевская битва
6.4 537 оценок

Трейлер боевого пропуска сезона Apex Legends "Прорыв"

Solstice
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Отточите своё лезвие с боевым пропуском «Прорыва», где холодная сталь встречает холодные шмотки.

Достигните 100-го уровня, чтобы разнести вражеские отряды с переменной раскраской «Душнила» для R-99. Или бейте из тени с легендарным кодом «Синий» для Лайфлайн, который открывается на 50-м уровне. Бейте без промаха с «Бирюзовым энергетиком» для «Тройного эффекта» и откройте эпические облики для Фьюза, Крипто и Эш.

Открывайте новые рамки баннеров, эмоции, талисманы для оружия и стикеры. Завершите боевой пропуск «Прорыва», чтобы открыть переменную раскраску «Душнила» для R-99. Купите премиум-комплект, чтобы сразу открыть первые 25 уровней боевого пропуска и получить облик «Песок и ржавчина» для Бангалор и другие награды.

Apex Legends — бесплатная игра в жанре «королевская битва», где легендарные персонажи сражаются за славу и богатства на дальних рубежах Фронтира. Играйте бесплатно на PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch и ПК через EA app и Steam.

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