Трейлер и подробности временного события Apex Legends "Кумиры будущего"

Внимание, легенды! Во Внешних землях наступило лето, но занятия продолжаются. В середине сезона Apex Legends вас ждёт событие «Кумиры будущего». Оно пройдёт с 24 июня по 15 июля 2025 года.

Испытайте новый вариант любимого режима — «Арены: Дуэли», где идут бои 1 на 1. Никаких умений, никакого лечения и никаких оправданий! В наборах события «Кумиры будущего» можно открыть новые легендарные облики легенд, эпические раскраски оружия и престижный облик Ваттсон «Икона Apex», а также соответствующий след от полёта.

Что касается нашей учёной Пэкетт, то ко второму этапу она получила достойные усиления: ускоренное строительство барьеров, наэлектризовывание дверей и замедление врагов (включая особенно надоедливого нового местного феномена). Мы также отдали дань уважения маме Эхо, поклонники Вантедж будут рады! И Ваттсон, и Вантедж будут доступны всем на время события, чтобы каждый мог опробовать их в деле. Пришло время принять вызов и попытаться достичь величия!

Арены: Дуэли

Испытайте себя в новом временном режиме «Арены: Дуэли»! Здесь вы можете провести несколько боёв подряд 1 на 1 в 5-минутных матчах на сервере с 30 игроками. Ваши успехи будут отображены в таблице лидеров. Легенды, оружие и места появления выбираются случайным образом, но вы с противником всегда будете находиться в равных условиях, поэтому сможете проверить, кто лучше выжимает всё из каждой секунды. До 15 июля умения отключены, поэтому исход дуэли зависит исключительно от навыков владения оружием и передвижения. Это дуэли на арене в чистейшем виде! Отличный способ размяться перед возвращением в основные игровые режимы.

Позднее мы вновь включим умения легенд, что добавит в игру больше тактических возможностей. В рейтинговых таблицах можно будет посмотреть на успехи легенд. Но если захотите, то всегда можете скрыть свои достижения.

События

Выполняйте ежедневные испытания события, чтобы зарабатывать до 1400 очков в день, получайте награды события «Кумиры будущего» и отмечайте свои достижения четырьмя эмблемами события.

Предметы события

В рамках события «Кумиры будущего» доступны новые временные предметы внешнего вида. Каждый предмет, получаемый во время события, засчитывается для дополнительных наград (в том числе легендарных обликов для Рампарт с Октейном и раскраски для «Миротворца»), которые автоматически откроются вам на определённых этапах.

Все предметы будут доступны в наборах события «Кумиры будущего» в течение всего времени его проведения. В каждом наборе может оказаться престижный облик Ваттсон «Икона Apex» и соответствующий след от полёта. Каждый набор события содержит один предмет события и два обычных. Предметы события в этих наборах не повторяются.

С подробностями описания баланса патча вы можете ознакомиться на официальном сайте игры.

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