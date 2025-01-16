Трейлер и подробности временного события Apex Legends "Лунное возрождение"

Отпразднуйте Новый год по лунному календарю с приветом из космоса: материя из события FINAL FANTASY™ VII REBIRTH возвращается через разломы реликвий. Вооружитесь разрушительным бастером и используйте модификации, чтобы призывать СОЛДАТа Несси, повышать свой критический шанс и получать другие усиления. В Apex Legends с 21 января.

Вас ждёт добыча из 36 вернувшихся косметических предметов события FINAL FANTASY™ VII REBIRTH. Предметы, которые вы уже собрали в прошлом, будут учитываться в прогрессе сбора коллекции. Все шесть легендарных обликов также можно приобрести в магазине. Заработайте новые награды «Лунного возрождения» и соберите 24 косметических предмета события, чтобы получить престижный облик Альтер «Змея Пустоты» с тремя уровнями, следом от полёта и казнью.

Бастер и материя возвращаются

Вооружитесь могучим Бастером R2R5: с ним можно наносить лёгкие и тяжёлые атаки, блокировать пули, уменьшая получаемый урон, совершать рывки и использовать легендарную «Вспышку ярости». Чем больше вы наносите, блокируете или получаете урона, тем быстрее заполняется шкала «Вспышки ярости».

Разломы реликвий превзошли любые фантазии! Забирайте модификации материи из разломов реликвий во время события, чтобы получить усиление эффектов и/или бонусы. Каждая из них обладает своим собственным эффектом и может быть установлена только на определённом оружии.

Синяя материя — поглощение здоровья: наносите урон врагам, чтобы подлечиться

Зелёная материя — молния: перезарядите пустое оружие, чтобы испустить шоковую звезду, наносящую урон и замедляющую врагов поблизости

Фиолетовая материя — повышение крит. шанса: случайные критические удары наносят дополнительный урон

Красная материя — призыв: призовите спутницу-Несси, которая будет атаковать врагов

Предметы коллекционного события

Откройте 24 временных предмета внешнего вида «Лунного возрождения», включая легендарные облики Вантедж, Ревенанта и других!

Каждый из 24 предметов можно приобрести за монеты Apex или ценные металлы, или же их можно найти в наборах Apex события «Лунное возрождение»†, пока оно идёт.

Откройте их все до окончания события, и вы автоматически получите престижный облик Альтер «Змея Пустоты», след от полёта «Ядовитая аура» и казнь «Кристальное искажение».

События

В день можно заработать до 1400 очков, а испытания обновляются ежедневно. Все эти испытания также совместимы с боевым пропуском, так что вы можете проходить несколько одновременно.

Вкладка магазина

На вкладке магазина можно ознакомиться с временными предложениями «Лунного возрождения» и всеми шестью вернувшимися культовыми обликами легенд в стиле FINAL FANTASY™ VII: REBIRTH.

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