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Apex Legends 04.02.2019
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Условно-бесплатная, От первого лица, Королевская битва
6.3 631 оценка

Трейлер и подробности временного события Apex Legends "Модный выстрел"

Solstice Solstice

Новички взмывают к вершинам, фейерверки в небеса: а вы, легенды, находитесь в центре внимания! Следующее событие Apex Legends пройдет элегантно, стильно и при поддержке модного гиганта Belva. В игре с 15 июля по 5 августа.

Докажите, что вы достойны оказаться в центре внимания в обновлённом временном режиме «Арены: Дуэли» — теперь с уникальными способностями легенд. А затем расслабьтесь и примерьте новые пляжные образы — в наборах «Модный выстрел» могут попасться легендарные облики для Лобы (мы знаем, о чём вы думаете), Спэрроу и других. Произведите впечатление стильным оружием — завершите свой пляжный образ с новыми легендарными раскрасками для оружия, включая R-301 и «Ведомый». Завершите сезон с размахом: в наборах события может выпасть новое универсальное рукопашное оружие «Пронзатель небес», которое подходит всем легендам. А если хотите выделиться по-настоящему — улучшите «Пронзатель небес» с помощью одного из его вариантов и запускайте фейерверки!

Арены: Дуэли

Поднимаем ставки: теперь у вас есть возможность попробовать режим «Арены: Дуэли» в его совершенном виде. В игру вступают уникальные способности легенд! Они добавят огонька в составы отрядов и заставят вас сильнее задуматься о тактике. Возьмёте ли вы самые знакомые вам способности или сделаете выбор на основе решения противника?

Что же будет как раньше? Легенды, снаряжение и точки появления будут выбираться случайным образом, составы отрядов зеркальны.

Предметы события

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Модные временные предметы внешнего вида можно получить из наборов «Модный выстрел»† во время события. Каждый набор содержит один предмет события (без дубликатов!) и два стандартных предмета. Каждый предмет события засчитывается для дополнительных наград (в том числе до 20 экзотических осколков), которые автоматически откроются вам на определённых этапах.

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В каждом наборе события также есть шанс найти новый универсальный предмет ближнего боя «Пронзатель небес». Как и у других универсальных предметов ближнего боя, внешний вид «Пронзателя небес» можно настроить с помощью улучшений в экзотическом магазине. Во время игры это прекрасное оружие будет заряжаться и запускать фейерверки в воздух — первый заряд в матче можно будет получить просто так.

В магазине наград

Зарабатывайте статус, выполняя ежедневные испытания события, а затем загляните в магазин наград «Режим зверя», чтобы обменять его на награды (среди них два набора «Модный выстрел») и отметить свои достижения четырьмя эмблемами события. В середине сезона предложения в магазине обновятся.

Вкладка магазина

Исследуйте ограниченные по времени предложения Haute Shot в магазине с 15 июля по 5 августа 2025 года.

Исправления

Игра

  • «Арены: Дуэли» — теперь убийства = победы, тайм-аут приводит к ничьей;
  • Новое обнаружение устройств с прямым доступом к памяти;
  • Игроки больше не могут скользить или взаимодействовать с маяками возрождения дальше, чем задумано;
  • Исправлены различные сбои.

Легенды

Каустик

  • Время действия ловушки «Нокс» увеличено с 11 до 22 сек.
  • Вражеская ловушка «Нокс» подсвечивается

Мираж

  • Визуальные эффекты силового меча больше не видны при маскировке

Ваттсон

  • «Лекарь с зарядом» теперь восстанавливает здоровье так, как задумано.
  • Улучшение «Сверхпроводка» больше не вызывает зарядку в неположенное время

Ошибки, найденные сообществом

Вот несколько известных ошибок, которые сейчас активно обсуждает сообщество игроков. Наша команда активно работает над исправлением этих и прочих ошибок.

  • Вылет из игры после открытия наборов Apex: мы работаем над исправлением ошибки, обычно она возникает при переключении вкладок сразу после открытия. Пока что игроки могут минимизировать риски, воздержавшись от быстрого переключения вкладок после открытия наборов.
  • У Ньюкасла нет щита во время возрождения после высадки: мы изучаем эту проблему. Нокаут-щит можно бросить и поднять снова, чтобы он пока заряжался.
  • Шкала прогресса открытия ретро-наборов: работаем над исправлением этой ошибки, она исключительно визуальная. Все открытые ретро-наборы будут учитываться для прогресса, а награды будут выданы.

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