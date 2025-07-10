Трейлер и подробности временного события Apex Legends "Модный выстрел"

Новички взмывают к вершинам, фейерверки в небеса: а вы, легенды, находитесь в центре внимания! Следующее событие Apex Legends пройдет элегантно, стильно и при поддержке модного гиганта Belva. В игре с 15 июля по 5 августа.

Докажите, что вы достойны оказаться в центре внимания в обновлённом временном режиме «Арены: Дуэли» — теперь с уникальными способностями легенд. А затем расслабьтесь и примерьте новые пляжные образы — в наборах «Модный выстрел» могут попасться легендарные облики для Лобы (мы знаем, о чём вы думаете), Спэрроу и других. Произведите впечатление стильным оружием — завершите свой пляжный образ с новыми легендарными раскрасками для оружия, включая R-301 и «Ведомый». Завершите сезон с размахом: в наборах события может выпасть новое универсальное рукопашное оружие «Пронзатель небес», которое подходит всем легендам. А если хотите выделиться по-настоящему — улучшите «Пронзатель небес» с помощью одного из его вариантов и запускайте фейерверки!

Арены: Дуэли

Поднимаем ставки: теперь у вас есть возможность попробовать режим «Арены: Дуэли» в его совершенном виде. В игру вступают уникальные способности легенд! Они добавят огонька в составы отрядов и заставят вас сильнее задуматься о тактике. Возьмёте ли вы самые знакомые вам способности или сделаете выбор на основе решения противника?

Что же будет как раньше? Легенды, снаряжение и точки появления будут выбираться случайным образом, составы отрядов зеркальны.

Предметы события

Модные временные предметы внешнего вида можно получить из наборов «Модный выстрел»† во время события. Каждый набор содержит один предмет события (без дубликатов!) и два стандартных предмета. Каждый предмет события засчитывается для дополнительных наград (в том числе до 20 экзотических осколков), которые автоматически откроются вам на определённых этапах.

В каждом наборе события также есть шанс найти новый универсальный предмет ближнего боя «Пронзатель небес». Как и у других универсальных предметов ближнего боя, внешний вид «Пронзателя небес» можно настроить с помощью улучшений в экзотическом магазине. Во время игры это прекрасное оружие будет заряжаться и запускать фейерверки в воздух — первый заряд в матче можно будет получить просто так.

В магазине наград

Зарабатывайте статус, выполняя ежедневные испытания события, а затем загляните в магазин наград «Режим зверя», чтобы обменять его на награды (среди них два набора «Модный выстрел») и отметить свои достижения четырьмя эмблемами события. В середине сезона предложения в магазине обновятся.

Вкладка магазина

Исследуйте ограниченные по времени предложения Haute Shot в магазине с 15 июля по 5 августа 2025 года.

Исправления

Игра

«Арены: Дуэли» — теперь убийства = победы, тайм-аут приводит к ничьей;

Новое обнаружение устройств с прямым доступом к памяти;

Игроки больше не могут скользить или взаимодействовать с маяками возрождения дальше, чем задумано;

Исправлены различные сбои.

Легенды

Каустик

Время действия ловушки «Нокс» увеличено с 11 до 22 сек.

Вражеская ловушка «Нокс» подсвечивается

Мираж

Визуальные эффекты силового меча больше не видны при маскировке

Ваттсон

«Лекарь с зарядом» теперь восстанавливает здоровье так, как задумано.

Улучшение «Сверхпроводка» больше не вызывает зарядку в неположенное время

Ошибки, найденные сообществом

Вот несколько известных ошибок, которые сейчас активно обсуждает сообщество игроков. Наша команда активно работает над исправлением этих и прочих ошибок.

Вылет из игры после открытия наборов Apex : мы работаем над исправлением ошибки, обычно она возникает при переключении вкладок сразу после открытия. Пока что игроки могут минимизировать риски, воздержавшись от быстрого переключения вкладок после открытия наборов.

мы работаем над исправлением ошибки, обычно она возникает при переключении вкладок сразу после открытия. Пока что игроки могут минимизировать риски, воздержавшись от быстрого переключения вкладок после открытия наборов. У Ньюкасла нет щита во время возрождения после высадки: мы изучаем эту проблему. Нокаут-щит можно бросить и поднять снова, чтобы он пока заряжался.

Шкала прогресса открытия ретро-наборов: работаем над исправлением этой ошибки, она исключительно визуальная. Все открытые ретро-наборы будут учитываться для прогресса, а награды будут выданы.

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