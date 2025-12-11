Трейлер и подробности временного события Apex Legends "Праздничный хаос"

Почувствуйте праздничный ажиотаж в событии «Праздничный хаос»!

Это событие — праздничная перестрелка: вас ждёт зимний Олимп, охраняемые грузы, полные мифической добычи под защитой тяжело вооружённых Спектров, а также новые леденящие кровь джокеры. Событие «Праздничный хаос» в Apex Legends пройдёт с 16 декабря по 6 января.

Джокер: Зимний покров

Олимп получает полное праздничное преображение в режиме «Джокер». Внутри этого снежного шара находится замёрзшее поле боя, наполненное зимними украшениями и EVO-сферами, которые заставят вас почувствовать праздничное настроение.

Джокер: Охраняемые угрозы

Охраняемые грузы превращают режим «Джокер» в праздничную мясорубку: каждый припас приземляется с отрядом враждебных Спектров, охраняющих лучшую добычу.

Прорвитесь сквозь отряд враждебных Спектров (и всех, кто заявился на праздничную вечеринку), чтобы получить мощное мифическое оружие из прошлых сезонов:

«Крабер»: эта мощная .50-го калибра снайперская винтовка со скользящим затвором оборудована 6–10-кратной оптикой и разрушительна на дальней дистанции.

эта мощная .50-го калибра снайперская винтовка со скользящим затвором оборудована 6–10-кратной оптикой и разрушительна на дальней дистанции. Силовой меч: Это особое оружие ближнего боя возвращается! Блокируйте атаки и заряжайте смертоносное спецумение.

Это особое оружие ближнего боя возвращается! Блокируйте атаки и заряжайте смертоносное спецумение. «Киноварь» R-301: эта R-301 — настоящая машина для убийств, с повышенным шансом на критическое попадание, и при нокауте сбрасывает на врага зажигательную гранату.

эта R-301 — настоящая машина для убийств, с повышенным шансом на критическое попадание, и при нокауте сбрасывает на врага зажигательную гранату. «Шершень» R-301: эта R-301 увеличивает вашу скорость и мобильность, ускоряя передвижение и перезарядку, и даёт заряд тактического и спецумения при нокауте для вас и ваших союзников.

эта R-301 увеличивает вашу скорость и мобильность, ускоряя передвижение и перезарядку, и даёт заряд тактического и спецумения при нокауте для вас и ваших союзников. Бита «Гранд-слэм»: эта бита обладает мощным отбрасыванием, чтобы отправить врагов в полёт.

эта бита обладает мощным отбрасыванием, чтобы отправить врагов в полёт. «Дорожная ярость» для «Флэтлайн»: эта брутальная штурмовая винтовка превращает нокаутированных врагов в бомбы замедленного действия, а каждый 5-й патрон наносит двойной урон и вызывает взрыв по области.

Устраните охрану, взломайте ящик и разделите праздничное веселье, которое можно получить только от снаряжения высокой категории.

Новые джокеры

Одевайтесь теплее, Легенды, на улице холодно! Эти новые зимние джокеры превратят вас в хладнокровного убийцу:

Мгновенная заморозка: отключает умения врагов при пробитии щита

отключает умения врагов при пробитии щита Новая попытка: получите бесплатную самореанимацию, когда товарищи по команде нокаутируют врага

получите бесплатную самореанимацию, когда товарищи по команде нокаутируют врага Суперячейки: полностью зарядите свой щит одной ячейкой щита

И эти джокеры остаются в ротации:

Личное пространство: отбрасывание в ближнем бою увеличено

отбрасывание в ближнем бою увеличено Жёсткий удар: урон в ближнем бою увеличен

урон в ближнем бою увеличен Бег по стенам: получите умение бегать по стенам

получите умение бегать по стенам Больше спецоружия: игрок получает умение носить на 1 боезапас больше

игрок получает умение носить на 1 боезапас больше Беспредел: враги взрываются при нокауте

враги взрываются при нокауте Полезный обмен: восстанавливает здоровье при нанесении урона врагам

восстанавливает здоровье при нанесении урона врагам Цепная реакция:урон передаётся дополнительным врагам в затронутой области.

Еженедельные испытания

Зарабатывайте награды на протяжении всего события, выполняя еженедельные испытания события, включая усиленный сезонный набор, набор «Головечеринка» и редкие наборы Apex.

Магазин "Головечеринка"

Готовы к новым праздничным покупкам? В магазине «Головечеринка» вас ждут классические легендарные облики на зимнюю тематику: станьте медведем с обликами «Медвежий братец» и «Пандамониум» для Гибралтара, дарите радость с обликом «Джойфайндер» для Патфайндера, возглавьте упряжку оленей с обликом «Дэшер» для Октейна и многое другое.

Предстоящие важные даты

Боевой пропуск 2-го этапа (начинается 16 декабря 2025 г.)

(начинается 16 декабря 2025 г.) 2-й рейтинговый сплит (начинается 16 декабря 2025 г.)

(начинается 16 декабря 2025 г.) Усиленное обновление середины сезона (6 января 2026 г.)

Изменения и исправления

Вот некоторые обновления и исправления из наших последних и предстоящих патчей:

Исправлена проблема с синим оттенком освещения на Краю света

Восстановлено несколько отсутствующих тросов на Расколотой луне

Скорректированы значки на карте для набора Рампарт и мифических контейнеров, чтобы они были более заметными для события «Сверхзвук»

Исправлены сбои сервера при открытии наборов + входе в матч

Исправлена ошибка с суперскольжением, которая теперь позволит вам делать рывок через препятствия в приседе

Припасы «Хищная птица» теперь будут появляться позже в игре и реже

Время перезарядки ракет у «Хищной птицы» ** было увеличено, чтобы снизить общую летальность оружия

Эмоции больше не будут блокировать игровые механики игроков при использовании мифического R-99 «Хищная птица»

Играйте в Apex Legends бесплатно* на PlayStation®4, PlayStation®5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch и ПК через EA app, Epic и Steam.