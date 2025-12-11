ЧАТ ИГРЫ
Apex Legends 04.02.2019
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Условно-бесплатная, От первого лица, Королевская битва
Трейлер и подробности временного события Apex Legends "Праздничный хаос"

Почувствуйте праздничный ажиотаж в событии «Праздничный хаос»!

Это событие — праздничная перестрелка: вас ждёт зимний Олимп, охраняемые грузы, полные мифической добычи под защитой тяжело вооружённых Спектров, а также новые леденящие кровь джокеры. Событие «Праздничный хаос» в Apex Legends пройдёт с 16 декабря по 6 января.

Джокер: Зимний покров

Олимп получает полное праздничное преображение в режиме «Джокер». Внутри этого снежного шара находится замёрзшее поле боя, наполненное зимними украшениями и EVO-сферами, которые заставят вас почувствовать праздничное настроение.

Джокер: Охраняемые угрозы

Охраняемые грузы превращают режим «Джокер» в праздничную мясорубку: каждый припас приземляется с отрядом враждебных Спектров, охраняющих лучшую добычу.

Прорвитесь сквозь отряд враждебных Спектров (и всех, кто заявился на праздничную вечеринку), чтобы получить мощное мифическое оружие из прошлых сезонов:

  • «Крабер»: эта мощная .50-го калибра снайперская винтовка со скользящим затвором оборудована 6–10-кратной оптикой и разрушительна на дальней дистанции.
  • Силовой меч:Это особое оружие ближнего боя возвращается! Блокируйте атаки и заряжайте смертоносное спецумение.
  • «Киноварь» R-301: эта R-301 — настоящая машина для убийств, с повышенным шансом на критическое попадание, и при нокауте сбрасывает на врага зажигательную гранату.
  • «Шершень» R-301: эта R-301 увеличивает вашу скорость и мобильность, ускоряя передвижение и перезарядку, и даёт заряд тактического и спецумения при нокауте для вас и ваших союзников.
  • Бита «Гранд-слэм»: эта бита обладает мощным отбрасыванием, чтобы отправить врагов в полёт.
  • «Дорожная ярость» для «Флэтлайн»: эта брутальная штурмовая винтовка превращает нокаутированных врагов в бомбы замедленного действия, а каждый 5-й патрон наносит двойной урон и вызывает взрыв по области.

Устраните охрану, взломайте ящик и разделите праздничное веселье, которое можно получить только от снаряжения высокой категории.

Новые джокеры

Одевайтесь теплее, Легенды, на улице холодно! Эти новые зимние джокеры превратят вас в хладнокровного убийцу:

  • Мгновенная заморозка: отключает умения врагов при пробитии щита
  • Новая попытка: получите бесплатную самореанимацию, когда товарищи по команде нокаутируют врага
  • Суперячейки: полностью зарядите свой щит одной ячейкой щита

И эти джокеры остаются в ротации:

  • Личное пространство: отбрасывание в ближнем бою увеличено
  • Жёсткий удар: урон в ближнем бою увеличен
  • Бег по стенам: получите умение бегать по стенам
  • Больше спецоружия: игрок получает умение носить на 1 боезапас больше
  • Беспредел: враги взрываются при нокауте
  • Полезный обмен: восстанавливает здоровье при нанесении урона врагам
  • Цепная реакция:урон передаётся дополнительным врагам в затронутой области.

Еженедельные испытания

Зарабатывайте награды на протяжении всего события, выполняя еженедельные испытания события, включая усиленный сезонный набор, набор «Головечеринка» и редкие наборы Apex.

Магазин "Головечеринка"

Готовы к новым праздничным покупкам? В магазине «Головечеринка» вас ждут классические легендарные облики на зимнюю тематику: станьте медведем с обликами «Медвежий братец» и «Пандамониум» для Гибралтара, дарите радость с обликом «Джойфайндер» для Патфайндера, возглавьте упряжку оленей с обликом «Дэшер» для Октейна и многое другое.

Предстоящие важные даты

  • Боевой пропуск 2-го этапа (начинается 16 декабря 2025 г.)
  • 2-й рейтинговый сплит (начинается 16 декабря 2025 г.)
  • Усиленное обновление середины сезона (6 января 2026 г.)

Изменения и исправления

Вот некоторые обновления и исправления из наших последних и предстоящих патчей:

  • Исправлена проблема с синим оттенком освещения на Краю света
  • Восстановлено несколько отсутствующих тросов на Расколотой луне
  • Скорректированы значки на карте для набора Рампарт и мифических контейнеров, чтобы они были более заметными для события «Сверхзвук»
  • Исправлены сбои сервера при открытии наборов + входе в матч
  • Исправлена ошибка с суперскольжением, которая теперь позволит вам делать рывок через препятствия в приседе
  • Припасы «Хищная птица» теперь будут появляться позже в игре и реже
  • Время перезарядки ракет у «Хищной птицы» ** было увеличено, чтобы снизить общую летальность оружия
  • Эмоции больше не будут блокировать игровые механики игроков при использовании мифического R-99 «Хищная птица»

Играйте в Apex Legends бесплатно* на PlayStation®4, PlayStation®5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch и ПК через EA app, Epic и Steam.

Источник  
