Симулятор владельца магазина аквариумов Aquarist скоро появится на Xbox ©

Aquarist дебютирует на Xbox One и Xbox Series X|S 31 мая. Игра позволяет игрокам создавать аквариумы и управлять магазином аквариумов.

Игра Aquarist, разработанная польской студией FreeMind S.A., предлагает широкие возможности для создания собственных аквариумов и управления их экосистемами. В игре игроки управляют собственным аквариумным магазином и выполняют различные задания, но в основном они просто создают и обновляют аквариумы.

Разработчики Aquarist включили множество видов рыб и пресноводных растений. По ходу игры игроки могут покупать новых рыб, растения или элементы аквариумного оборудования. Игра отличается изрядной дозой реализма и вниманием к деталям. В результате игроки должны помнить о сбалансированности своих аквариумов и поддерживать надлежащие условия для определенных видов рыб.