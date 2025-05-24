ARC Raiders могут выпустить 6 июня - намёк найден в обновлении

Фанаты многопользовательского extraction-шутера ARC Raiders от Embark Studios (авторы The Finals) нашли возможную дату выхода игры. 22 мая в Steam появилось кратковременное обновление для бета-версии, в котором внимательные пользователи обнаружили строку в коде, закодированную в Base64. Расшифровка привела к сайту с таймером, отсчитывающим время до 6 июня 00:00 по Москве — даты, совпадающей с открытием Summer Game Fest 2025 в Лос-Анджелесе.

Игроки предполагают, что релиз ARC Raiders может состояться внезапно, в формате «шэдоудропа», как это ранее произошло с The Finals на The Game Awards. Пока разработчики официально не подтверждали дату выхода.

Второй технический тест игры прошёл в начале мая и получил высокую оценку участников. Многие начали активно просить Embark поскорее выпустить проект.

ARC Raiders — это PvPvE-шутер, в котором игроки выступают в роли рейдеров из колонии Сперанца, сражаясь за ресурсы на разрушенной Земле, полной враждебных машин и других выживших.