Digital Foundry остались довольны техническим состоянием ПК-версии ARC Raiders

Digital Foundry опубликовала детальный технический анализ ПК-версии ARC Raiders, кооперативного шутера от Embark Studios, известной по The Finals. Игра впечатляет плавностью и стабильностью геймплея, что особенно примечательно для проектов на Unreal Engine 5, где нередко встречаются просадки фреймрейта и подтормаживания шейдеров.

Секрет производительности кроется в отказе от трёх ключевых технологий UE5: Lumen (динамическое глобальное освещение), Nanite (автоматическое управление деталями геометрии) и Virtual Shadow Maps (точные тени). Их исключение позволило обеспечить равномерный фреймрейт и свести к минимуму фризы, связанные с компиляцией шейдеров. Digital Foundry отмечает, что небольшие замедления при загрузке новых областей всё же остаются, но их легко минимизировать, ограничив частоту кадров.

Визуально игра сохраняет цельный и чёткий стиль. Хотя отсутствие технологий UE5 привело к мелким недочётам в тенях и освещении, это не мешает оценить динамичный онлайн-геймплей. Для соревновательного режима плавность работы и отзывчивость управляемых персонажей важнее сложных эффектов освещения.

ARC Raiders также демонстрирует отличную масштабируемость на ПК. Эксперты рекомендуют снизить настройки Dynamic RTXGI и GI Resolution с Ultra до High, что позволяет увеличить FPS до 24% без заметной потери качества графики. Это делает игру доступной для более широкого круга систем, позволяя сохранять комфортный геймплей даже на средних ПК.

В целом, ПК-версия ARC Raiders заслуживает высочайшей оценки: Embark Studios удалось найти баланс между визуальной детализацией и технической стабильностью, обеспечив динамичный и отзывчивый кооперативный шутер, который радует игроков плавным геймплеем даже на системах с разными характеристиками.