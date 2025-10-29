Embark Studios, создатели ARC Raiders, разрабатывают еще две игры

Уже совсем скоро состоится релиз PvPvE-шутера ARC Raiders, который вполне может произвести настоящий фурор! Вслед за The Finals, Embark Studios возможно стоит на пороге нового успеха... Но на достигнутом шведская студия останавливаться не намерена.

Патрик Содерлунд, генеральный директор Embark, рассказал о будущих играх своей команды в интервью The Game Business. Он подтвердил, что в разработке находятся еще две игры. Более того, он уточнил, что каждая из них будет иметь онлайновую составляющую.

Думаю, это просто заложено в нашем ДНК. Но это вовсе не повод думать, что это онлайн-игры, похожие на The Finals или ARC Raiders. В одной концепции, я бы сказал, есть гораздо больше остроты, чем в The Finals или ARC Raiders.Во-второй концепции, возможно, все немного более традиционно.

Релиз ARC Raiders состоится 30 октября на PS5, Xbox Series X|S и PC (Steam и EGS).