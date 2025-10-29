ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
ARC Raiders 30.10.2025
Экшен, Мультиплеер, Шутер, От третьего лица, Научная фантастика
6.6 132 оценки

Embark Studios, создатели ARC Raiders, разрабатывают еще две игры

Gruz_ Gruz_

Уже совсем скоро состоится релиз PvPvE-шутера ARC Raiders, который вполне может произвести настоящий фурор! Вслед за The Finals, Embark Studios возможно стоит на пороге нового успеха... Но на достигнутом шведская студия останавливаться не намерена.

Патрик Содерлунд, генеральный директор Embark, рассказал о будущих играх своей команды в интервью The Game Business. Он подтвердил, что в разработке находятся еще две игры. Более того, он уточнил, что каждая из них будет иметь онлайновую составляющую.

Думаю, это просто заложено в нашем ДНК. Но это вовсе не повод думать, что это онлайн-игры, похожие на The Finals или ARC Raiders. В одной концепции, я бы сказал, есть гораздо больше остроты, чем в The Finals или ARC Raiders.Во-второй концепции, возможно, все немного более традиционно.

Релиз ARC Raiders состоится 30 октября на PS5, Xbox Series X|S и PC (Steam и EGS).

6
9
Комментарии:  9
Ваш комментарий
Truth85

Одна уже померла, вторая метит туда же, в итоге ни одна не зайдёт....

7
Aleksey Aleshka

Ахах. Нормальный подход. Выпустили Финалку - оч перспективная игра, но бросили без поддержки и быстро выпускают Арк - снова перспективная игра, но судя по данной новости, так же бросят без поддержки

7
Truth85

так и будет веройтно =)))

answerx32

Ну да 2 игры, 5 игр. Рассказывайте. Они для того же Arc сделали всего 4 карты на релизе. Какие еще 2 игры?

5
Abakas

Ну в Ханте за все время всего 4 карты сделали. И ничего. До сих пор в кустах кто-то сидит там с низким онлайном.

2
Truth85 Abakas

30к онлайн, для узкого типа жанра нормас ваще, с учётом того что на старте играло всего 2-5к.

А вот, сколько останется в арке вопрос, если также свалится в 5 раз онлайн как в финалс то это очередной провал....

askazanov

Опять второсортный онлайн проходняк!?? Нет чтобы реально заняться сингл игрой...

2
Пользователь ВКонтакте

Сорян забыл игру покупать надо или она условно бесплатна, я уже пол месяца в стиме и вк не был. // Алексей Щелоков

Пользователь ВКонтакте

Пиарчик пиачрик // Александр Королёв