Embark Studios, создатели ARC Raiders, разрабатывают еще две игры

Уже совсем скоро состоится релиз PvPvE-шутера ARC Raiders, который вполне может произвести настоящий фурор! Вслед за The Finals, Embark Studios возможно стоит на пороге нового успеха... Но на достигнутом шведская студия останавливаться не намерена.
Патрик Содерлунд, генеральный директор Embark, рассказал о будущих играх своей команды в интервью The Game Business. Он подтвердил, что в разработке находятся еще две игры. Более того, он уточнил, что каждая из них будет иметь онлайновую составляющую.
Думаю, это просто заложено в нашем ДНК. Но это вовсе не повод думать, что это онлайн-игры, похожие на The Finals или ARC Raiders. В одной концепции, я бы сказал, есть гораздо больше остроты, чем в The Finals или ARC Raiders.Во-второй концепции, возможно, все немного более традиционно.
Релиз ARC Raiders состоится 30 октября на PS5, Xbox Series X|S и PC (Steam и EGS).
Одна уже померла, вторая метит туда же, в итоге ни одна не зайдёт....
Ахах. Нормальный подход. Выпустили Финалку - оч перспективная игра, но бросили без поддержки и быстро выпускают Арк - снова перспективная игра, но судя по данной новости, так же бросят без поддержки
так и будет веройтно =)))
Ну да 2 игры, 5 игр. Рассказывайте. Они для того же Arc сделали всего 4 карты на релизе. Какие еще 2 игры?
Ну в Ханте за все время всего 4 карты сделали. И ничего. До сих пор в кустах кто-то сидит там с низким онлайном.
30к онлайн, для узкого типа жанра нормас ваще, с учётом того что на старте играло всего 2-5к.
А вот, сколько останется в арке вопрос, если также свалится в 5 раз онлайн как в финалс то это очередной провал....
Опять второсортный онлайн проходняк!?? Нет чтобы реально заняться сингл игрой...
Сорян забыл игру покупать надо или она условно бесплатна, я уже пол месяца в стиме и вк не был. // Алексей Щелоков
Пиарчик пиачрик // Александр Королёв