По данным аналитиков, ARC Raiders приближается к 7 миллионам проданных копий

На фоне споров об использовании технологии генеративного ИИ для озвучки NPC, последний релиз Embark Studios, шутер от третьего лица с эвакуацией ARC Raiders, продолжает лидировать в продажах. По данным Alinea Analytics, тираж игры на всех платформах приближается к 7 миллионам.

После того, как на прошлой неделе в Steam было продано почти 750 тысяч копий, Alinea Analytics сообщает, что тираж ARC Raiders только в Steam достиг 4 миллионов копий и вскоре должен достичь отметки в 7 миллионов. На прошлой неделе издатель игры, компания Nexon, сообщил об официальных продажах более 4 миллионов копий.

Это ещё одно доказательство того, что ARC Raiders, несомненно, является одним из главных хитов индустрии видеоигр в 2025 году. Она даже вошла в двадцатку лучших игр по количеству активных пользователей в месяц и выручке в отчёте Newzoo за октябрь 2025 года. Однако, как и в случае со всеми многопользовательскими играми, успешный запуск — это только начало. Теперь речь идёт о стабильности в долгосрочной перспективе. Интересно будет посмотреть, как игра будет выглядеть через год.

Другие заметные игры в последнем отчёте Alinea Analytics включают PEAK, тираж которой приближается к 15 миллионам проданных копий, что делает её одной из самых продаваемых инди-игр года. RV There Yet и Dispatch от AdHoc Studio также вошли в число самых продаваемых игр в Steam на прошлой неделе, поскольку инди-игры продолжают демонстрировать высокие результаты в этом году.