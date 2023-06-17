ARC Raiders 2023 г.
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Свежий трейлер ARC Raiders раскрывает дату закрытого альфа-теста

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Разработчики Embark Studios готовы дать игрокам возможность испытать ARC Raiders через закрытую альфа-версию на ПК через Steam.

Тестирование начнется в четверг, 29 июня, и закончится в понедельник, 3 июля 2023 года. Точное время и то, какой контент и игровые режимы смогут опробовать пользователи, на данный момент не известно.

Чтобы принять участие, просто зайдите на страницу ARC Raiders в Steam и нажмите "Запросить доступ". После этого вы получите уведомление о том, что вас выбрали для участия в тестировании. Количество мест ограничено, поэтому участники будут выбраны случайным образом.

У выбранных будет возможность получить первое представление о динамике ARC Raiders, особенно теперь, когда она сменила жанр. Первоначально игра была представлена как бесплатный кооперативный шутер от третьего лица, но в прошлом месяце Embark объявила, что переходит на формулу PvPvE-шутера, в котором команды игроков будут противостоять как инопланетным машинам, так и другим пользователям.

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