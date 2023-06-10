Новый атмосферный трейлер сюжетной игры с последствиями выбора Arctic Awakening ©

Компания Goldfire Studios представила совершенно новый сюжетный трейлер для своего грядущего приключения Arctic Awakening.

Перенося вас на Аляску в 2062 год, трейлер дает представление о том, что ждет нас в игре, когда она выйдет на консолях и PC (включая Mac) в 2023 году.

"Arctic Awakening - это повествовательное приключение, где ваш выбор влияет на решения окружающих вас людей. Ваши действия изменят ваши отношения с компаньонами и даже саму историю", - объясняет студия, намекая на то, что окружающая среда сама является персонажем, который "не всегда на вашей стороне".