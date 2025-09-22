Представлен релизный трейлер научно-фантастического приключения Arctic Awakening

Студия GoldFire Studios представила релизный трейлер научно-фантастического нарративного триллера Arctic Awakening, подогрев интерес к проекту, где выживание в суровых условиях Арктики тесно переплетается с загадочной историей.

Главный герой — пилот Кай, чей самолет потерпел крушение во время мощного шторма. Оказавшись один на просторах ледяной пустыни, он вынужден бороться со стихией, но вскоре понимает: стихия — не самое страшное, что ждёт его в этой глуши. Под слоями снега скрываются тайны, способные перевернуть всё его представление о мире.

Помогать Каю будет Альфи — терапевтический дрон, назначенный судом. Отношения между человеком и машиной складываются далеко не идеально, но именно эта связка становится ключом к поиску напарника Кая и разгадке секретов, затаившихся подо льдами.

В отличие от традиционных симуляторов выживания, Arctic Awakening делает упор на сюжет и нелинейность. Игроки смогут принимать решения, меняющие ход событий и отношения персонажей. Огромные ледяные просторы, динамическая смена погоды и странные научно-фантастические объекты усиливают напряжение, делая каждое путешествие одновременно захватывающим и опасным.

Arctic Awakening уже доступна на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series.